الأسرار والملفات النووية الأمريكية خط أحمر.. هل يمكن سجن ترامب؟

اتُهم الرئيس السابق دونالد ترامب بإساءة التعامل مع مئات الوثائق السرية، بما في ذلك وثائق حول الأسرار النووية الأمريكية والخطط العسكرية، وفق ما ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية.

تتهمه لائحة الاتهام المكونة من 37 تهمة بالاحتفاظ بالملفات في منزله في فلوريدا، بما في ذلك في قاعة رقص ومكان استحمام، والكذب على المحققين.

وتزعم أنه حاول بعد ذلك عرقلة التحقيق في التعامل مع الوثائق.

وينفي ترامب، الذي يرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى في عام 2024، ارتكاب أي مخالفات.

لكن خبراء قانونيين يقولون إن التهم الجنائية ضد ترامب قد تؤدي إلى فترة سجن طويلة إذا أدين.

كما تم توجيه اتهامات ضد والت ناوتا، المساعد الشخصي لترامب، حيث إن المساعد العسكري السابق في البيت الأبيض متهم بنقل ملفات لإخفائها عن مكتب التحقيقات الفيدرالي.

تحتوي لائحة الاتهام المؤلفة من 49 صفحة على أول اتهامات فيدرالية ضد رئيس أمريكي سابق.

وتقول إن الوثائق السرية التي خزّنها ترامب في صناديقه تحتوي على معلومات حول البرامج النووية للولايات المتحدة، والقدرات الدفاعية والأسلحة لكل من الولايات المتحدة والدول الأجنبية، ونقاط الضعف المحتملة للولايات المتحدة وحلفائها أمام هجوم عسكري، و خطط للانتقام المحتمل رداً على هجوم أجنبي.

وقال ممثلو الادعاء إنه عندما ترك ترامب منصبه، أخذ حوالي 300 ملف سري إلى منتجع مارالاجو Mar-a-Lago، المطل على المحيط في بالم بيتش، وعرض الأمن القومي للخطر، كون المكان يزوره ضيوف ترامب.

تشير ورقة الاتهام إلى أن المنتجع استضاف أحداثًا لعشرات الآلاف من الأعضاء والضيوف، بما في ذلك في قاعة الرقص حيث تم العثور على الوثائق.

وذكر ممثلو الادعاء أن ترامب حاول عرقلة تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الوثائق المفقودة من خلال مزاعم بأن محاميه هو من "يخفيها أو يدمرها" ، مخبرا المحققين أنها ليس بحوزته.

سيكون أول ظهور لترامب أمام المحكمة في القضية في فلوريدا، يوم الثلاثاء - عشية عيد ميلاده السابع والسبعين.

وجاء في لائحة الاتهام أن المنتجع "لم يكن موقعًا مصرحًا به" للاحتفاظ بالوثائق السرية أو مناقشتها.

في مناسبتين في عام 2021، أظهر الرئيس السابق وثائق سرية لأشخاص ليس لديهم تصريح أمني، بما في ذلك كاتب واثنان من الموظفين.

في نادي الجولف الخاص به في بيدمينستر، نيوجيرسي، والذي كان أيضًا "موقعًا غير مصرح به" للحديث عن الاسرار، قال الادعاء، إنه عرض ووصف "خطة هجوم" أخبر الآخرين أن وزارة الدفاع قد أعدتها له.

وبحسب تسجيل صوتي ، قال ترامب: "كرئيس كان بإمكاني رفع السرية عن ذلك، الآن لا يمكنني، هذا لا يزال سرا".

ويقول ممثلو الادعاء إن ترامب عرض بعد ذلك وثائق سرية مرة أخرى في أغسطس أو سبتمبر 2021 في نادي بيدمينستر.

وقال المستشار الخاص جاك سميث، الذي يشرف على التحقيق، يوم الجمعة، إن القوانين التي تحمي معلومات الدفاع الوطني حاسمة ويجب إنفاذها.

وأضاف، في بيان مقتضب بواشنطن: "لدينا مجموعة واحدة من القوانين في هذا البلد وهي تنطبق على الجميع".

في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد ترامب سميث ووصفه بأنه "مجنون مختل العقل".

وكتب على منصته Truth Social: "إنه كاره لترامب - شخص نفسي مختل لا ينبغي أن يكون في أي قضية تتعلق بالعدالة".

وأشار ترامب إلى أنه تم العثور أيضًا على ملفات سرية في مكتب الرئيس السابق جو بايدن ومنزل ديلاوير، بما في ذلك في مرآب منزله.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إنه تعاون على الفور مع المسئولين بمجرد اكتشاف هذه الملفات، على عكس جهود ترامب المزعومة لعرقلة المحققين.

يقود المستشار الخاص روبرت هور تحقيقًا فيدراليًا في تعامل بايدن مع الوثائق السرية ولا يزال قيد البحث.

قبل وقت قصير من إعلان وزارة العدل عن التهم الجنائية، استقال اثنان من محامي ترامب فجأة من القضية دون تفسير كبير، قائلين إن هذه "لحظة منطقية" للاستقالة.

تعد هذه هي القضية الجنائية الثانية لترامب، الذي من المقرر أن يمثل للمحاكمة في نيويورك العام المقبل في قضية تتعلق بدفع نقود لنجمة أفلام إباحية.