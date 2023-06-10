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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن عمته المتغيبة منذ 41 عامًا

صورة رحاب في عمر
صورة رحاب في عمر 7 سنوات

أرسل القارئ أحمد رمضان يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن عمته المفقودة منذ عام 1982.

وقال في استغاثته لسه بندور على عمتي فاطمة محمد محمد أحمد البشبيشي (الشهيرة بـ رحاب حمدي البشبيشي ).


مواليد عام 1975. عمرها الآن حوالي 48 عاما متغيبة من 18 مايو 1982 من الورديان الإسكندرية و كان عمرها 7 سنوات.


نزلت تشترى حاجة من البقال اللى تحت البلكونة مباشرة وماطلعتش ناس قالوا إنهم شافوا عربية بيجو بيضاء بتاخدها برجاء ممن لديه أي معلومة الاتصال برقم 
01223669770. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

المتابعة المستمرة فاطمة محمد 7 سنوات أحمد رمضان استغاثته القيادة السياسية توجهات الدولة خدمة بين الناس

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