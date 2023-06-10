قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن عمته المتغيبة منذ 41 عامًا

أرسل القارئ أحمد رمضان يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن عمته المفقودة منذ عام 1982.

وقال في استغاثته لسه بندور على عمتي فاطمة محمد محمد أحمد البشبيشي (الشهيرة بـ رحاب حمدي البشبيشي ).



مواليد عام 1975. عمرها الآن حوالي 48 عاما متغيبة من 18 مايو 1982 من الورديان الإسكندرية و كان عمرها 7 سنوات.



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01223669770.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.