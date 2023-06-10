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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تعلن نتيجة امتحان دور مايو لهذه الشعبة

امتحانات
امتحانات

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وقال الدكتور محمد سامح، أنه تم إعلان نتيجة دور مايو 2022/2023 لقسم الفرنسي، وسيتم الإعلان عن نتيجة الطلاب على الموقع الرسمى للكلية حين الانتهاء منها .

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وكانت قد وجهت كلية الحقوق تنبيه هام لطلاب الفرقة الرابعة ، بخصوص إمتحان القانون التجاري .

وقالت كلية الحقوق، نُود أن نطمئنكم أنه قد جاءت العينة العشوائية لمادة القانون التجاري بنسبة نجاح جيده، لذلك نوصيكم بالابتعاد عن المصادر الذي تعمل على نشر الإحباط والسلبية بين الطلاب والتركيز على الإمتحانات القادمة والخروج بأفضل أداء ونتيجة.

وأضافت الكلية، أنه فى حالة انخفاض نسبة النجاح بشكل عام فى أي مادة لأي فرقة فى الأقسام الثلاثة بالكلية يتم إضافة درجات لجميع الطلاب ورفع نسبة النجاح.. اطمئنوا" . 

الدكتور محمد سامح كلية الحقوق جامعة القاهرة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى نتيجة دور مايو

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