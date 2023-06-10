بحضور المحافظ.. اجتماع مع رؤساء لجان امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بسيناء

حضر اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، الاجتماع الذي عقد، مع رؤساء لجان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣: دور اول ، بمشاركة حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي بداية الاجتماع ، قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ، إنه تم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم عمل كل ما في الاستطاعة لراحة المراقبين وذلك بتجهيز الاستراحات واللجان بكل المتطلبات والإحتياجات متمنياً لهم التوفيق وقضاء وقت ممتع بالمحافظة .

واوضح أن غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية الأربعة " العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح" تعمل على مدار ال٢٤ ساعة لتقديم الخدمة المتاحو مع استعدادها التام لأي طارىء .

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة بالتربية إنه تم مناقشة جميع التعليمات مع رؤساء اللجان للتاكيد على :

ضرورة التحقق والتأكد من شخصية جميع المتواجدين باللجنة، والإعلان في مكان ظاهر عن قوانين تجريم الغش والمواد المهمة منه .

كتابة أرقام الجلوس على البابل شيت ،وورقة الإجابة لجميع الملاحظين.

التأكد من عدم دخول أي هواتف أو كاميرات أو ساعات ذكية داطض اللجان.

التأكد من عدم دخول أي كتب أو ملازم ، و الإلتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات.

تقع المسئولية على ( رئيس اللجنة - المراقب - الملاحظ ) في حالة تسريب الامتحان ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ،



العملية الامتحانية:

وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات، التي تنظم العملية الامتحانية ، كما أعطى تكليفاته بضرورة تحقيق الإنضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول ،

وقال انه تم توفير كل سبل الراحة للملاحظين والمراقبين الأوائل والمكلفين بجميع أعمال الامتحانات، كما تم عمل البروتوكولات مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري ، وشركة الكهرباء والمياه والتليفونات ، لتوفير الخدمات المتاحة من كل منهم على أحسن وجه ممكن.