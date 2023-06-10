بسبب خلاف عائلي |ِ لبناني يقتل زوجته وحماته برصاصات متتالية ثم ينهي حياته

أذاعت فضائية العربية تقرير فيديو عن رجل أمن لبناني يطلق النار على زوجته وحماته في بلدة عازور جنوب لبنان حيث وجه ٥ رصاصات نحو الزوجة و٤ نحو والدتها لتلقيا حتفهما فورا ليقوم الحاني بعدها بإنهاء حياته إمام عيني ابنه الذي يبلغ من العمر ال ١٨ عام.

وقالت الصحف لبنانية:" إبن القتيل سمع أصوات إطلاق النار، وسارع نحو غرقة نوم أمه ووجدها موصدة من الداخل، فعمد إلى خلع الباب ليري والده يؤتحف واضعا المسدس باتجاه صدره حاول منعه لكنه أطلق النار سريعا.

وأفادت تقارير بأن دوافع القاتل كانت بسبب خلافات عائلية نتيجة وضعه المادي السيئ.

وأشارت تقارير أخري بأنه رفض طلب انفصال زوجته عنه فقام بتنفيذ الكريمة وسط استمرار التحقيقات.