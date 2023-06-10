شاهد.. بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة

واصلت وزارة الداخلية إتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام، حيث تم توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من "بعثة القرعة" لعام 1444هـ / 2023 م من مطار القاهرة الدولى إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة.

كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام 1444 هـ.. وتزامناً مع بدء الجسر الجوى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية اليوم الموافق 10/6/2023 لنقل حجاج بيت الله الحرام "بعثة القرعة" إلى الأراضى المقدسة.

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