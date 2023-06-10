عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة

الحجاج
الحجاج

واصلت وزارة الداخلية إتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام، حيث تم توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من "بعثة القرعة" لعام 1444هـ  / 2023 م  من مطار القاهرة الدولى إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة.

كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام 1444 هـ.. وتزامناً مع بدء الجسر الجوى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية اليوم الموافق 10/6/2023 لنقل حجاج بيت الله الحرام "بعثة القرعة" إلى الأراضى المقدسة.

3BCF94E8-A364-4E38-B2D0-8D9ADE9DE756
3BCF94E8-A364-4E38-B2D0-8D9ADE9DE756
9CECDFEB-7AD8-4863-A009-20E88D4298C7
9CECDFEB-7AD8-4863-A009-20E88D4298C7
4E4EDCC8-5F7C-4593-9EEC-89F81EE6B35B
4E4EDCC8-5F7C-4593-9EEC-89F81EE6B35B
1196F33F-8590-492D-8A2F-381DA00EACA1
1196F33F-8590-492D-8A2F-381DA00EACA1
33EEAFA2-F75A-45B4-939B-0FB2A3293617
33EEAFA2-F75A-45B4-939B-0FB2A3293617
أداء مناسك الحج الأراضي المقدسة المملكة العربية السعودية بعثة القرعة بيت الله الحرام حجاج بيت الله الحرام مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلها بساعات .. هل يتم إيقاف كهربا قبل نهائى إفريقيا أمام الوداد بسبب الزمالك؟

على طريقة مورينيو .. الوداد يفاجئ الأهلي بخدعة بلجيكية قبل نهائي إفريقيا

الرئيس السيسي يحضر تشييع جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي .. صور

ميكالي: أشكر الزمالك و3 أندية أخرى.. وقادرون على التتويج بلقب أمم أفريقيا

قبل مواجهة الوداد.. تقارير: الأهلي في ورطة بسبب كهربا

هبوط حاد في أسعار الذهب العالمية | تفاصيل

الأهلي أم الوداد.. توقعات ميدو لنهائي أبطال أفريقيا

أوسوريو يقرر رحيل عدد كبير من نجوم الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إعترافات المتهم بقتل نجله الصغير: بضربه عشان أعرف أنام بس لقيته سكت

وزيرة التضامن الاجتماعي تودع أول أفواج الحجاج من مطار القاهرة

الأردن.. حقيقة اختراق البريد الخاص برئيس مركز الأمن السيبراني

عبدالحي أديب شيخ كتاب السيناريو.. شكل وعي وثقافة الجمهور وترشح للأوسكار

نشرة المرأة والصحة|زوجة علي الحجار تتألق في عقد قران نجلهما.. وضع اللبن في هذا المكان يسبب كوارث صحية.. وهذه الأبراج شديدة التوتر

الهند تحذر المواطنين من إعصار فوق بحر العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج حنينة وعاطفية ومشاعرها جياشة

10علامات خطيرة تنذرك قبل الإصابة بالفشل الكلوي

فستان محتشم.. هبة مجدي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

تناول هذا المشروب أكثر من 6 مرات يوميا يصيبك بمرض قاتل

فيديو

أنا أغلى مطرب وهذا سر ركوبي طائرات خاصة.. تصريحات نارية لـ محمد رمضان

شاهد.. رقصة خيرى رمضان وزوجته في حفل زفاف ابنه

السفينة تيتانيك تبوح بسر جديد.. تعرف عليه| فيديو جراف

قصة هزت مواقع التواصل.. أردني يلم شمل أسرة مصرية بعد فراق 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ