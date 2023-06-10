ستدفعون ثمناً باهظاً.. صحيفة عبرية تكشف فحوى رسائل سرية بين واشنطن وطهران

قال موقع "والا" العبري، اليوم السبت، إن مسؤولون أميركيون وإيرانيون رفيعو المستوى، أجروا محادثات غير مباشرة في سلطنة عمان الشهر الماضي.

وأضاف الموقع، وفقا ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات، أن مسؤولون عمانيون كبار كانوا يتنقلون بين الغرف المنفصلة ويمررون الرسائل بين الوفدين.

ووفقا للموقع العبري فقد جاءت المحادثات غير المباشرة في عمان على خلفية القلق المتزايد في البيت الأبيض من التقدم الذي أحرزته إيران في برنامجها النووي ورغبة أمريكية في إيجاد طريقة لوقف تصعيد الموقف في المنطقة.

والأسبوع الماضي ، أفادت وسائل إعلام بأن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك سافر سراً إلى عمان في 8 مايو لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين العمانيين حول جهد دبلوماسي مع إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي.

وأوضح الموقع العبري أن ماكجورك لم يكن وحيدًا في عمان، لافتا إلى وصول وفد من كبار المسؤولين الإيرانيين إلى السلطنة في نفس اليوم ، بحسب مصادر مطلعة.

وبحسب أحد المصادر ، فإن المدير العام السياسي لوزارة الخارجية الإيرانية ، علي باقري كاني ، الذي ترأس فريق التفاوض الإيراني في المحادثات النووية في فيينا العام الماضي ، كان ضمن الوفد الإيراني.

وبحسب المصادر الثلاثة ، فإن الهدف الذي جاء من أجله المسؤولون الأمريكيون والإيرانيون هو عقد لقاء غير مباشر مع الوساطة العمانية.

وأشارت المصادر إلى كبير مستشاري بايدن والمسؤولين الإيرانيين لم يلتقوا وجها لوجه. وجلسوا في مصدرين منفصلين، فيما قام المسؤولون العمانيون بتوصيل الرسائل بينهم.

وقال الموقع إحدى الرسائل الرئيسية التي نقلها ماكجورك إلى الإيرانيين عبر العمانيين في ذلك الاجتماع في مسقط تتعلق بالردع.

وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة أوضحت لإيران أنها ستدفع ثمناً باهظاً إذا ما تقدمت لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90 في المائة لإنتاج أسلحة نووية.

وبين الموقع أن الهدف من المحادثات غير المباشرة ونقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران هو الوصول إلى "تفاهمات" بشأن سبل وقف التصعيد في برنامج إيران النووي ، وتغيير السلوك الإيراني في المنطقة ، ومنع تصعيد المساعدات الإيرانية لروسيا في. الحرب في أوكرانيا .

وتابع :إذا تم التوصل إلى مثل هذه "التفاهمات" وإذا كان هناك انخفاض في التوترات في المنطقة ، فيمكن استخدام ذلك كأساس لمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حول اتفاقية نووية جديدة بين الطرفين. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الطرفان على استعداد للتوصل إلى "تفاهمات" من هذا النوع ".

وفي أبريل الماضي أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إدارة بايدن ناقشت مع إسرائيل والقوى الأوروبية اقتراحًا لاتفاق جزئي مع إيران على أساس مبدأ "التجميد مقابل التجميد" - ستوقف إيران أجزاء من برنامجها النووي مقابل ذلك. من أجل تخفيف معين للعقوبات الأمريكية.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن سياسة إدارة بايدن بشأن إيران لم تتغير.

وأضاف "ما زلنا نركز على كبح النشاط الإيراني الذي يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط بالتنسيق مع شركائنا وبهدف كبح التصعيد في المنطقة. ويشمل ذلك ضمان عدم تمكن إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض ، تفضل الولايات المتحدة الدبلوماسية لكنها مستعدة "لاتخاذ إجراءات بالتنسيق الكامل مع شركائها وحلفائها لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".