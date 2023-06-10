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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طريق سقارة السياحي في ثوب جديد لاستقبال الأجانب .. صور

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال وضع الطبقة السطحية للأسفلت والأسوار المقامة بطريق سقارة السياحي للتعرف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير والرصف والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على أخر المستجدات والتأكيد علي تكثيف حجم الأعمال للتغلب علي أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تتفيذ المشروعات. 


وجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير  المطلوبه في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات. 


رافق نائب محافظ الجيزة خلال الزيارة، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والشركة المنفذة للأعمال.

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