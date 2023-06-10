سعاد صالح: أعارض فكرة الزواج داخل بيت العائلة.. فيديو

علقت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، برأيها الخاص على موضوع الزواج داخل بيت العائلة ناجح أم فاشل؟.

وأضافت "سعاد صالح" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أنها ليست مع فكرة الزواج داخل بيت عائلة، لأن حق السكنة فرضها الله عز وجل علي الزوج لمصلحة المرأة، مشيرة إلى أن الزواج داخل بيت العائلة يكون به مشاكل مهما كانت نسبة التفاهم بين الطرفين.

وتابعت الدكتورة سعاد صالح، أن الغمز واللمز هما كلمة السر في المشاكل التي تخلق للزواجات داخل بيوت العائلة، موضحة أن الزوج لا يقبل أن يتزوج في بيت عائلة الزوجة.