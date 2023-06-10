تتعارض مع القيم والمبادئ.. تصرفات لو خطيبك عملها عيدي النظر فى قرار الزواج

إذا كنتى تفكرين في الزواج من شخص معين وتلاحظين تصرفات غير مقبولة منه، من الحكمة أن تعيدي النظر في قرار الزواج منه، وذلك يعتمد بشكل كبير على طبيعة هذه التصرفات.

إذا كانت التصرفات التي يقوم بها خطيبك تتعارض مع القيم والمبادئ التي تؤمنين بها، فقد تكون هذه علامة على عدم التوافق الأساسي بينكما، وقد يكون من الأفضل إعادة التفكير في الزواج معه.

قالت سهام حسن أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أنه من الجيد أن تتحدثي مع خطيبك بصراحة حول ما يزعجك وما يجعلك تفكرين في إعادة النظر في قرار الزواج، وتحاولي الوصول إلى حلول مشتركة للمشاكل فى علاقتكما معا، إذا كان خطيبك مستعدًا للعمل على تغيير تصرفاته والعمل على تحسين العلاقة بينكما، فقد يكون هناك فرصة لإصلاح العلاقة ومواصلة الخطوبة وإذا كان غير مستعد، فقد يكون من الأفضل الانسحاب من العلاقة قبل الزواج.

ما هى التصرفات التي تساعد في بناء علاقة صحية وناجحة ؟

بالتأكيد، هناك العديد من الصفات والتصرفات التي يمكن أن تساعد في بناء علاقة صحية وناجحة. ومن بين هذه التصرفات:

1. الصدق والأمانة: يجب أن تتحلى بالصدق والأمانة في جميع الأوقات مع شريك حياتك.

2. الاهتمام والاهتمام: يجب أن تعبر عن الاهتمام والاهتمام بشريك حياتك بطرق مختلفة، مثل الاستماع جيدًا والتحدث بصراحة.

3. التفهم والتسامح: يجب أن تتعامل مع شريكك بتفهم وتسامح، وتحاول فهمه وتقديره بغض النظر عن الظروف.

4. الاحترام والتقدير: يجب أن تحترم شريكك وتقدره كشخص، وتعبر عن ذلك بطرق مختلفة، مثل الاحتفال بإنجازاته وتقديره في الأوقات الصعبة.

5. الصبر والتسامح: يجب أن تتحلى بالصبر والتسامح عندما تواجه صعوبات في العلاقة، وتحاول حل المشاكل بطريقة بناءة.

6. التفاني والإخلاص: يجب أن تتفانى في محاولة تحسين العلاقة والحفاظ عليها، وتكون مخلصًا لشريك حياتك.

7. النمو والتطور: يجب أن تسعى إلى النمو والتطور في العلاقة، وتحاول تحسين نفسك والعلاقة بشكل مستمر.

8. الشفافية والتواصل الجيد: يجب أن تكون شفافاً وتعبر عن احتياجاتك ومشاعرك بصراحة، وتحاول التواصل بشكل جيد وفعال.

9. القبول والتغيير: يجب أن تتقبل شريكك بما هو عليه، وفي الوقت نفسه، تحاول المساعدة على تحسين الأشياء التي يمكن تحسينها.

10. الاحترام للحياة الشخصية: يجب أن تحترم حياة شريكك الشخصية وحرية اختياره، وتحاول العمل سويًا لتحقيق الأهداف والأحلام المشتركة.