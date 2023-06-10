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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق قافلة طبية مجانية بمراكز شباب الواحات البحرية .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية

نفذت الإدارة المركزية للطب الرياضي برئاسة الدكتور أحمد نبيل الشيخ، قافلة طبية مجانية بالواحات البحرية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بقيادة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة - إدارة الأداء الرياضي، اليوم السبت، بمركز شباب الباويطي التابع لإدارة شباب الواحات البحرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

شملت القافلة الطبية التخصصات (رمد -باطني - نساء - أطفال - عظام  ).

وأقيمت القافلة لليوم الثاني على التوالي بعد نجاح اليوم الأول والأقبال الجماهيري الكبير بالأمس على مركز شباب منديشة لنفس التخصصات الطبية.

واشرف على القافلة  الدكتور ناهد حجاج مدير عام الشؤون الطبية بوزارة الشباب والرياضة ،من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة إيهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة ،أيمن شبيطة مدير إدارة الأداء الرياضي ،خالد حامد مدير إدارة شباب الواحات البحرية.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة القافلة الطبية الواحات البحرية مديريه الشباب والرياضة بالجيزة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

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