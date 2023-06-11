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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طعنه وألقاه من الثامن.. حبس شاب تخلص من والده المسن بالسيدة زينب

جثة
جثة

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخلص من والده المسن طعنًا خلال مُشاجرة نشبت بينهما، كما قام بإلقاء جثته من الطابق الثامن.

وكلفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك للتوصل لملابسات ارتكاب الواقعة.

وكان قد أقدم شاب في السيدة زينب، على قتل والده المسن طعنًا خلال مُشاجرة نشبت بينهما، كما قام بإلقاء جثته من الطابق الثامن.

وكان ورد لقسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة داخل عقار، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الجريمة، وتم العثور على جثة مُسن يبلغ من العمر 59 عامًا، مصاب بـ 3 طعنات في البطن والصدر، وتبين سقوطه من الطابق الثامن.

ودلت التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل القتيل خلال مشاجرة دارت بينهما، وجارِ تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

حبس شاب القاهرة الطب الشرعى م شاجرة السيدة زينب

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