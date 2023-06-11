كوكتيل ممنوعات.. حبس تاجر مخدرات بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية لمخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام – 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" – كمية لمخدر الكوكايين – سيارة – 3 هواتف محمول – 2 ميزان حساس – مبالغ مالية وعملات "أجنبية ومحلية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك للتوصل لملابسات إرتكاب الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام – 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" – كمية لمخدر الكوكايين – سيارة – 3 هواتف محمول – 2 ميزان حساس – مبالغ مالية وعملات "أجنبية ومحلية.