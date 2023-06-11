فرصتك الأخيرة.. تحكم في هاتفك الآيفون المسروق من خلال Apple Watch 

من الصعب جدًا الدخول على بيانات هاتف آيفون مغلق دون معرفة كلمة أو رمز المرور الخاص به، ولكن تعد مشكلة كبيرة للغاية إذا تمت سرقة الهاتف أثناء استخدامه، وعلى الرغم من اتباع إعدادات الحماية التي تصح بها آبل فإن كل هذه الإجراءات لن تفيد إذا كان هاتفك مفتوحًا بالفعل.

وبحسب تقرير من موقع Lifehacker فإنه في حالة سرقة هاتفك الآيفون وهو مفتوحًا أي أثناء استخدامه فإنه يمكن إعادة تغيير إعداداته من البداية إذا كنت تمتلك ساعة آبل الذكية “Apple Watch”، ورغم ذلك فإنها قد لا تعيد هاتفك المسروق، إلا أنه يجب أن تتعامل معها كملاذ أخير لحفظ بياناتك.

خطوات التحكم في بيانات آيفون المسروق من خلال Apple Watch

اذهب إلى الإعدادات ثم التركيز "Focus" واضغط على الزر + في الزاوية العلوية اليمنى.

قم بإنشاء تركيز مخصص "custom Focus" يسمى قفل الشاشة.

افتح تطبيق Shortcuts ، وانتقل إلى علامة التبويب Automation أو التشغيل التلقائي ، وانقر فوق Create Personal Automation أو “إنشأ تشغيل تلقائي شخصي” .

قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق قفل الشاشة ، متبوعًا بـ عند التشغيل ، ثم انقر فوق التالي.

في الصفحة التالية ، حدد إضافة إجراء واستخدم شريط البحث للبحث عن هذه الإجراءات وإضافتها:

اقفل الشاشة

وضع الطائرة (اضبط هذا على إيقاف تشغيل وضع الطائرة)

تعيين بيانات الهاتف (تشغيل)

ضبط Bluetooth (تشغيل)

ضبط Wi-Fi (تشغيل)

ضبط وضع الطاقة المنخفضة (تشغيل)

إظهار الإشعارات (أضف رسالة مخصصة مثل "هذا هاتف آيفون مسروق. يرجى التواصل مع تم تكتب الإيميل الخاص بك لإعادته إلى المالك.")

اضغط على التالي ، قم بتعطيل السؤال قبل التشغيل ، وانقر فوق تم.

كيفية قفل آيفون بسرعة باستخدام Apple Watch في حالة سرقة هاتفك



افتح مركز التحكم على Apple Watch عن طريق التمرير لأعلى من أسفل الشاشة على نظام التشغيل watchOS 9 أو أقدم أو عن طريق النقر على الزر الجانبي في watchOS 10.

اضغط على أيقونة الهلال وحدد قفل الشاشة ، ثم انقر فوق في الصفحة التالية.

سيؤدي هذا على الفور إلى Automation أوالتشغيل الآلي وسيغلق هاتفك الآيفون.

سيظهر إشعارك المخصص أيضًا على الشاشة.

من هذه النقطة ، سيتعين على السارق إيجاد طريقة للالتفاف على ميزات مكافحة السرقة من آبل ، مثل Find My و Activation Lock، وسيكون من الصعب عليه بيع الهاتف أو محو البيانات الموجودة عليه أو حتى عمل “سوفت وير” واستخدامه بشكل طبيعي.