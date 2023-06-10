عادل حمودة: الهند لديها أكبر قوة شابة في العالم

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إن الهند تعد قوة عظمى عالمية محتملة، حيث أنها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد سكان الصين في عام 2025، فبالتالي فلديها أكبر قوى عاملة شابة في العالم.

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة»، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الهند عززت من جيشها لتأمين حدودها، حيث يمتلك الجيش الهندي 100 رأسا نووية وحاملتي طائرات، وبتلك القدرات أصبحت الهند واحدة من دول قليلة في العالم قادرة على التأثير العسكري في أي مكان.

وأكد أنه يضاف لذلك أن الهند تمتلك ثالث أكبر عدد من شركات التكنولوجيا بعد الولايات المتحدة والصين، حيث تصل قيمة هذه الشركات إلى مئات المليارات.