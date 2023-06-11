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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن تتابع تفويج حجاج الجمعيات الأهلية من مطار القاهرة

صدى البلد

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي، تفويج رحلات حجاج الجمعيات الأهلية من مطار القاهرة.

وانطلقت، أمس السبت،  أولى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية من مطار القاهرة .

وحرصت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على توديع أول أفواج حجاج بيت الله  الحرام من الجمعيات الأهلية المغادرين أمس من مطار القاهرة الدولي متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لموسم 1444هـ - 2023م، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية، والهندي يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي .

 

وتواجدت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الطيران المدني ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، حيث غادر اليوم القاهرة حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظات الإسماعيلية والجيزة والمنوفية متجهين إلى المدينة المنورة لبدء المناسك، وعقب ذلك سيتوالي سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية علي مراحل حتى يوم21 يونيو الجاري، حيث يصل آخر الأفواج إلي الأراضي المقدسة.

وعقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الطيران المدني مؤتمرا صحفيا بمطار القاهرة الدولي، حيث  أكدت خلاله أن بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام تضم 5250 حاجًا، حيث تقدم هذا العام ما يزيد على 22 ألف طلب يرغبون في أداء المناسك من خلال الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، كما تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران.

 أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة 

وأضافت القباج أنه تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، إضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل علي متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، حيث تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن وجود الواعظين الواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على كافة استفساراتهم، إضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الإجتماعي.

ووجهت القباج الشكر لوزارتي الداخلية والصحة والسكان وشركة مصر للطيران لتعاونهم الدائم والمستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي وفود الحجاج المغادرين، حيث طالبتهم بالحفاظ على أنفسهم والدعاء لمصر  واتباع كافة الإرشادات من قبل أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، خاصة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات تواجههم لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر.

التضامن حجاج الجمعيات الأهلية مطار القاهرة أولى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية وزارة التضامن الاجتماعي

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