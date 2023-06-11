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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رامي ربيعة: أطالب كولر بالدفع بشوبير وعبد القادر لاعب «مزاجنجي».. فيديو

الاهلي
الاهلي

قال رامي ربيع، لاعب الأهلي السابق، إن مباراة الأهلي والوداد اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في غاية الصعوبة على الفريقين.

وأضاف ربيع خلال لقائه مع إسامة إمام مراسل برنامج «الماتش» تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن هناك حالة من التركيز الشديد لدي لاعبي الأهلي من أجل حسم اللقب وإسعاد جماهير والعودة من المغرب بكأس البطولة.

وتابع ربيع، أن النادي الأهلي يظهر بمستوي متميز في مباراة الذهاب والتي حسمها لصالحه، مؤكداً أن لاعبو الأهلي لم يمنحوا الفرصة لفريق الوداد المغربي لإظهار إمكانياته في ذلك اللقاء.

وواصل ربيع، أن مصطفي شوبير قدم مستوي رائع في مباراة الوداد وأكد للجميع أن النادي ليس بحاجة للتعاقد مع حارس مرمى جديد، مطالباً كولر بالدفع به في مباراة اليوم على حساب محمد الشناوي.

وأشار ربيع خلال تصريحاته، إلي أن عملية التدوير الذي يقوم بها السويسري مارسيل كولر مع لاعبي الأهلي تمنح اللاعبين فرصة التألق مع الفريق وظهور بمستوي متميز.


وأكد ربيع، أن بيرسي تاو ومحمود كهربا وحسين الشحات، سيكون لهم دور كبير في حسم الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا، مشيراً أن مستوي بيرسي تاو مستواه تطور في الفترة الحالية ويرجع ذلك بفضل الدور الكبير الذي لعبه السويسري كولر معه ومع كهربا.

وعن مستوي أحمد عبد القادر مع الأهلي قال ربيع،«عبد القادر يقدم مستوي مميز مع الأهلي وشخصيته تتناسب مع الفريق مؤكداً أن موسيماني كان يعرف يجيد التعامل مع عبد القادر عكس كولر الذي لايحب اللاعب المزجنجي».

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