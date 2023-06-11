قارئ يستغيث بـ صدي البلد للبحث عن أسرة طفلة

أرسل القارئ محمود عبد المنعم يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أسرة فتاة تم العثور عليها.

وقال في استغاثته إنه تم العثور علي هذه الطفلة بتاريخ 4 ديسمبر 2022 في الصالحية الجديدة بالشرقية، وتقول إن اسمها رحمة أحمد جبر عبد السميع، أحيانا تقول إنها من القصاصين شرق وأوقات من الحسينية الشرقية، ولا نعرف مدى صحة كلامها، وتم تسليمها إلي قسم الصالحية الجديدة الشرقية

برجاء ممن يعرف أهلها الاتصال علي هذا الرقم 01024079591.

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