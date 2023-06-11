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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بـ صدي البلد للبحث عن أسرة طفلة

الطفلة
الطفلة

أرسل القارئ محمود عبد المنعم يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أسرة فتاة تم العثور عليها.

وقال في استغاثته إنه تم العثور علي هذه الطفلة بتاريخ 4 ديسمبر 2022 في الصالحية الجديدة بالشرقية، وتقول إن اسمها رحمة أحمد جبر عبد السميع، أحيانا تقول إنها من القصاصين شرق وأوقات من الحسينية الشرقية، ولا نعرف مدى صحة كلامها، وتم تسليمها إلي قسم الصالحية الجديدة الشرقية
برجاء ممن يعرف أهلها الاتصال علي هذا الرقم 01024079591.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أسرة طفلة استغاثته الحسينية الصالحية الجديدة القصاصين بموقع صدى البلد محافظات الجمهورية

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