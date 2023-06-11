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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بصدى البلد للبحث عن أسرة طفل موجود أمام مستشفى الخانكة

الطفل
الطفل

أرسلت القارئة سمر الحمروني استغاثة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أسرة طفل فاقد النطق.

وقالت في استغاثتها: هذا الولد موجود أمام مستشفى النفسية في منطقة الخانكة منذ أسبوعين ولا يستطيع الكلام وليس معه أي إثبات شخصية، برجاء من يتعرف عليه هو موجود أمام مستشفى الصحة النفسية في الخانكة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

إثبات شخصية المستشفى النفسية امام مستشفى حل مشاكل المواطنين قارئة تستغيث موقع صدى البلد الإخباري والقيادة السياسية

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