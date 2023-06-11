الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين من جنين بينهم مصاب

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات على مدينة جنين بالضفة الغربية، اعتقلت على إثرها ثلاثة فلسطينيين من بلدة يعبد.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية بحسب وكالة "وفا"، ان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الشاب المصاب غانم بسام حمارشة، وعبود جعفر الطاهر، والفتى عبد محمد حمارشة، بعد ان داهمت منازل ذويهم، وعبثت بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلي الأسير الفلسطيني المحرر طارق قبها، وعلي عمارنة، وفتشتهما، وعبثت بمحتوياتهما، وسط اندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام.