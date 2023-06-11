بعد انتقادات سيول لتصريحات سفير بكين «الاستفزازية».. تحرك عاجل من الصين

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، إن مساعد وزير الخارجية الصيني استدعى سفير كوريا الجنوبية في بكين، يوم السبت، لإصدار شكوى بشأن انتقادات سيول للتعليقات الأخيرة التي أدلى بها مبعوث الصين في كوريا الجنوبية.

وجاء في البيان أن مساعد وزير الخارجية الصيني، نونج رونج، قد أعرب عن "قلقه الجاد وعدم الرضا" بشأن "رد فعل سيول غير لائق" إزاء التعليقات، التي الإدلاء بها خلال اجتماع مع زعيم معارضة كوريا الجنوبية، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.

وكانت كوريا الجنوبية قد استدعت سفير الصين يوم الجمعة احتجاجا على تعليقات وصفت بأنها "استفزازية" وتدخل محتمل في الشؤون الداخلية، حيث حذر المبعوث سيول من اتخاذ "الرهانات الخاطئة" في التنافس الصيني.

وحذر النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشانج هو - جين، السفير الصيني شينج هايمينج من تصريحاته "البلهاء والاستفزازية" التي أدلى بها خلال اجتماع مع زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية.

واتهمت الوزارة شينج بانتهاك البروتوكولات الدبلوماسية والتدخل في السياسة الداخلية لكوريا الجنوبية لكنها لم تحدد أجزاء تعليقات شينغ التي اعتبرتها غير ملائمة. كما لم تشارك الوزارة ما قاله شينغ ردا على تشانج، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال شينج إن كوريا الجنوبية هي المسؤولة بالكامل عن "خلق صعوبات" في العلاقات الثنائية، مشيرا إلى عجزها التجاري المتزايد مع الصين والذي نسبه إلى جهود "إزالة الصين". وحذر شينج من إصدار "حكم خاطئ" على الصين بسبب "تدخل عوامل خارجية" مثل الضغط الأميركي.

وأضاف: "يمكنني أن أؤكد لكم أن الذين يراهنون على هزيمة الصين سيندمون على ذلك بالتأكيد".



وقالت الخارجية الكورية الجنوبية إن تعليقات شينغ "غير المسؤولة عارضت رغبة حكومتي البلدين وشعبيهما في تقدير العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين على أساس الاحترام المتبادل وتعزيزها".

