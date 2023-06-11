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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الضباعني رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية خلفا لمختار توفيق 

صدى البلد

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا رقم   ( 278  ) لسنة   ٢٠٢٣  بتكليف الدكتور فايز الضباعني   بتسيير أعمال وظيفة  رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز بوزارة المالية لحين شغل الوظيفة  ، وذلك خلفا لمختار توفيق والذي بلغ سن المعاش .

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   كما أصدر وزير المالية قرارًا رقم ( 279 ) لسنة 2023 بتكليف كل من الدكتور السيد محمود محمد عبد الله صقر ، ورشا عبد العال حسن عبد الله راضي بتسيير أعمال وظيفتي نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوي الوظيفي الممتازة بوزارة المالية بالإضافة إلى عملهما وذلك لحين شغل هاتين الوظيفتين . 

   كما أصدر وزير المالية قرارًا رقم    ( 280 ) لسنة 2023 بتكليف خالد محمود محمد حسن بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية، بقطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بالمصلحة ، وذلك بالإضافة إلى عمله . 

جدير بالذكر أن الدكتور فايز الضباعني قد تدرج في العديد من الوظائف والمناصب القيادية بالمصلحة  ، حيث كان مأمور فاحص بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان من عام 1991 ، ثم مفتش بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي من عام 1996  ، ثم مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب من عام 2000 ، ثم مدير عام الإدارة العامة للدراسات الفنية بقطاع مكتب رئيس المصلحة اعتبارا من عام 2010 .

   وتولى وظيفة مدير عام المكتب الفني لقطاع مكافحة التهرب الضريبي من عام 2013، ثم مشرفاً على قطاع مكافحة التهرب الضريبي من عام 2014 ، ثم رئيس الإدارة المركزية للتوثيق الإلكتروني وتشغيل النماذج الضريبية من 2019 .

كما تولى منصب رئيس مركز متوسطي الممولين خلال الفترة من 22/11/2020 حتى 17/5/2022 ، ثم رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية والمشرف على قطاع شركات الأموال .

 

محمد معيط وزير المالية الضرائب

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