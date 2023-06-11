وزارة العمل: تخريج دفعة جديدة من المتدربين على صيانة الدش بأسيوط

اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، الدورة التدريبية على مهنة صيانة الدش، وذلك بواقع 100ساعة تدريبية حيث شمل التدريب جوانب نظرية وعملي.

وذلك بمركز التدريب المهني بــ"بني غالب" التابع للمديرية ، وفضلا عن عقد الاختبار النهائى لـ (17) متدرب ممن اختتموا البرنامج التدريبى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة لهم تتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى وتأهيلهم وإصقال مهاراتهم على المهن الموجودة داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة .

وفي ذات السياق تفقد علي سيد مدير مديرية العمل بأسيوط ، إجراءات سير الإمتحانات وشدد على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمتدربين والمتدربات على حد سواء ، وموضحاً انه على هامش ختام الدورة التدريبية قام مدير المديرية بتسليم الشهادات المعتمدة من المديرية ومركز التدريب للمتدربين والتى تفيد إجتياز المتدربين للدورة التدريبية بنجاح .

وأشاد مدير المديرية ، بالجهد المبذول من قبل فريق العمل بالمديرية ، والمهندسة سحر عبد المالك مدير مركز التدريب المهني، فى إنجاح العملية التدريبية ، فضلاً عن جودة مخرجات التدريب من تميز المتدربين وتمتعهم بأعلى درجات الحرفية والمهنية والمهارة الفائقة ، كما تابع مدير المديرية التدريب بورشة التفصيل والخياطة والمنعقد فى نفس المركز، واطمأن على إجراءات سير العملية التدريبية بشكل منتظم وبسهولة ويسر لكافة المتدربين والمتدربات .