عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل: تخريج دفعة جديدة من المتدربين على صيانة الدش بأسيوط

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ،  الدورة التدريبية على مهنة صيانة الدش، وذلك بواقع 100ساعة تدريبية حيث شمل التدريب جوانب نظرية وعملي.

 وذلك بمركز التدريب المهني بــ"بني غالب" التابع للمديرية ، وفضلا عن عقد الاختبار النهائى لـ (17) متدرب ممن اختتموا البرنامج التدريبى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة لهم تتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى وتأهيلهم وإصقال مهاراتهم على المهن الموجودة داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة .

وفي ذات السياق تفقد علي سيد مدير مديرية العمل بأسيوط ،  إجراءات سير الإمتحانات وشدد على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمتدربين والمتدربات على حد سواء ، وموضحاً انه على هامش ختام الدورة التدريبية قام مدير المديرية بتسليم الشهادات المعتمدة من المديرية ومركز التدريب للمتدربين والتى تفيد إجتياز المتدربين للدورة التدريبية بنجاح .

وأشاد مدير المديرية ، بالجهد المبذول من قبل فريق العمل بالمديرية ، والمهندسة سحر عبد المالك مدير مركز التدريب المهني، فى إنجاح العملية التدريبية ، فضلاً عن جودة مخرجات التدريب من تميز المتدربين وتمتعهم بأعلى درجات الحرفية والمهنية والمهارة الفائقة ، كما تابع مدير المديرية التدريب بورشة التفصيل والخياطة والمنعقد فى نفس المركز، واطمأن على إجراءات سير العملية التدريبية بشكل منتظم  وبسهولة ويسر لكافة المتدربين والمتدربات .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار ينهي الأزمة| هذه هي أسعار السجائر الحقيقية للمستهلك.. ودونها نصب

قناة مجانية تنقل مباراة الاهلى والوداد بث مباشر اليوم في نهائي أفريقيا

جمعتها علاقة عاطفية بالميكانيكي والطالب.. فتاة صغيرة تتعرض للابتزاز بمقاطع إباحية

الفراخ تتراجع مجددا.. سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد 11-6-2023

قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 .. تحذير عاجل للطلاب

480 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عاصفة جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن عن طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب عيار 21 اليوم 11-6-2023

ترشيحاتنا

قائد القوات البحرية: إنضمام الفرقاطة القهار ستضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية

هدف الذهاب صعّبها .. سيناريوهات تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 

هل يستجاب الدعاء عند شرب ماء زمزم؟.. وما صحة حديث "زمزم لما شرب له"

لميس سلامة: الأهلي قادر على العودة بالأميرة الأفريقية من المغرب| فيديو

شاهد| سفير القاهرة في بكين يشارك في فاعلية يوم مصر بالعاصمة الصينية

بعد وفاته.. تعرف على رأي حمدي أبو جليل في الرواية المصرية المعاصرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الفرقاطة القهار إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بإنضمامها للقوات البحرية

للرجال.. أطعمة يجب أن يتناولها المتزوجون لهذه الأسباب

قرار ينهي الأزمة| هذه هي أسعار السجائر الحقيقية للمستهلك.. ودونها نصب

تجلس بطريقة مثيرة.. شاهد إطلالة هيفاء وهبي بكورسية توب تشعل السوشيال ميديا

فيديو

وصول الفرقاطة القهار إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بإنضمامها للقوات البحرية

أنا أغلى مغني بالدليل .. محمد رمضان يوضح سبب ركوبه طائرة خاصة

جمعت مليون جنيه قبل وفاتها.. حكاية غوايش أغنى متسولة في قنا

قبل أحمد حجازي .. لاعبون أصيبوا بالرباط الصليبي أكثر من مرة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ