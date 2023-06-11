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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدف الذهاب صعّبها .. سيناريوهات تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

​يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة قوية عندما يلعب أمام الوداد المغربي بملعب محمد الخامس اليوم الأحد بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي؛ في إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الأحد 11 يونيو الجاري؛ وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً وستتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد البيضاوي المغربي، 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأصبح الأهلي في حاجة إلى التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ، أو الخسارة بفارق هدف وحيد بخلاف نتيجة 1-2  والتي في حال حدوثها سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل أفريقيا.

وفي حال خسارة الأهلي أمام الوداد بهدف دون رد في مباراة الإياب يتوج الفريق المغربي رسميًا باللقب .

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