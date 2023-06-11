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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يسلم جوازات السفر وتذاكر الطيران لحجاج الجمعيات الأهلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتسليم جوازات السفر والتأشيرات وتذاكر الطيران الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية الذين تم اختيارهم ضمن القرعة العلنية لهذا العام١٤٤٤ هـ ٢٠٢٣م.

وكانت نتيجة القرعة قد أعلنت اختيار عدد ٢٢٨ حاج على مستوى محافظه القليوبية، مقسمين بين المستوى الأول والمستوى الثالث، عدد٩٠ حاج مستوى أول (عدد ٢مجموعة) بواقع ٤٥ حاج لكل مجموعة، وعدد ١٣٨ حاج مستوى ثالث (عدد ٣مجموعة ) بواقع ٤٦ حاج لكل مجموعة، كما تم اختيار عدد ٥ مشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج مما تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسيير الحج والعمرة.

كما أن أول فوج من الحجاج سوف يغادر القاهرة يوم الخميس المقبل لأداء مناسك الحج.

يذكر أن محافظ القليوبية قد قام بتسليم ملابس الإحرام للحجاج خلال الأسبوع الماضي وقد قدم الهجان بتهنئة للحجاج بالسفر لأداء مناسك الحج متمنيا لهم أداء الفريضة بكل سهولة ويسر والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام، وطالبهم بالالتزام بكافة التعليمات من الفرق المسئولة عن التوعية الصحية والإرشاد الدينى لافتا إلى توفير كل سبل الراحة للحجاج وتقديم كل الخدمات لهم.

القليوبية التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية المؤسسة القومية تضامن الاجتماعي حجاج الجمعيات الأهلية

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