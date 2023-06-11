الأحمر لا يفوز معه .. هل هيكسر الأهلي عقدة الإثيوبي تيسميا بنهائيات إفريقيا

​يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة قوية عندما يلعب أمام الوداد المغربي بملعب محمد الخامس اليوم الأحد بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي؛ في إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الأحد وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً وستتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة.



وأعلن الكاف تولي الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما إدارة مباراة الأهلي والوداد اليوم ، ويحمل تيسيما ذكرى سيئة مع الأهلي في نهائيات دوري أبطال إفريقيا، حيث أدار من قبل مباراتين للأهلي في نهائي إفريقيا ، الأولى في القاهرة عام ٢٠١٧ أمام الوداد وانتهت بالتعادل بين الفريقين ١/١ ، والثانية عام ٢٠١٨ أمام الترجي التونسي والتي خسرها الأهلي بثلاثة أهداف دون رد .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد البيضاوي المغربي، 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأصبح الأهلي في حاجة إلى التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ، أو الخسارة بفارق هدف وحيد بخلاف نتيجة 1-2 والتي في حال حدوثها سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل أفريقيا.

وفي حال خسارة الأهلي أمام الوداد بهدف دون رد في مباراة الإياب يتوج الفريق المغربي رسميًا باللقب .