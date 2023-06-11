المواطنون تعليقا على الفواصل بالكباري: عفشة العربيات تلفت

أرسل القارئ ماجد مهيب شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من فواصل كوبري 6 أكتوبر و15 مايو.

وقال في شكواه نعاني نحن المترددن علي كوبري 6 اكتوبر و15 مايو من عدم عمل صيانة نهائي لفواصل كوبري أكتوبر من التحرير إلي رمسيس في الاتجاهين ولا يوجد صيانة لفواصل كوبري أكتوبر اتجاه الزمالك والالتقاء بكوبري 15 مايو عند أبراج ماسبيرو كل الفواصل الأسفلت عالي فيها عند الفواصل بالتالي تخريب العفشة للعربيات، فواصل كوبري 15مايو مطلع بجوار فندق الماريوت والمنزل عند قصر عائشة فهمي نزلة 26 يوليو الزمالك.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.