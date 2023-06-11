عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

المواطنون تعليقا على الفواصل بالكباري: عفشة العربيات تلفت

كوبري اكتوبر
كوبري اكتوبر

أرسل القارئ ماجد مهيب شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من فواصل كوبري 6 أكتوبر و15 مايو.

 

وقال في شكواه نعاني نحن المترددن علي كوبري 6 اكتوبر و15 مايو من عدم عمل صيانة نهائي لفواصل كوبري أكتوبر من التحرير إلي رمسيس في الاتجاهين ولا يوجد صيانة لفواصل كوبري أكتوبر اتجاه الزمالك والالتقاء بكوبري 15 مايو عند أبراج ماسبيرو كل الفواصل الأسفلت عالي فيها عند الفواصل بالتالي تخريب العفشة للعربيات، فواصل كوبري 15مايو مطلع بجوار فندق الماريوت والمنزل عند قصر عائشة فهمي نزلة 26 يوليو الزمالك.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أبراج ماسبيرو 26 يوليو 6 اكتوبر المترددين عفشة ماريوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن عن طقس الساعات المقبلة

وزير المالية: لا توجد في الموازنة مخصصات للمقرمشات والشيبسي

هبوط كبير.. تراجع سعر الزيت والسكر والأرز | تفاصيل

480 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جمعتها علاقة عاطفية بالميكانيكي والطالب.. فتاة صغيرة تتعرض للابتزاز بمقاطع إباحية

مفاجأة.. تقارير تكشف عن بيع مصطفى فتحي نهائيا لهذا النادي

الفراخ تتراجع مجددا.. سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد 11-6-2023

6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

بعد ما قلب السوشيال ميديا واتقبض عليه.. عودة التيك توكر إبراهيم مالك

لجنة حقوق الإنسان تكرم جورج إسحق وتؤكد: الحصول على المعلومات حق للجميع

روسيا تكشف تفاصيل محاولة أوكرانية لاستهداف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود

بوابة دولية لأفريقيا.. جولة غير مسبوقة للرئيس السيسي إلى 3 دول بالقارة السمراء

إصابة 19 جنديا إسرائيليا في حادث انقلاب حافلة بصحراء النقب

لو عايز تسافر.. مواعيد و أسعار قطارات عيد الأضحى 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاق النجوم.. تامر عاشور يكتب كلمة النهاية.. وبشرى تعلن عن انفصالها في هدوء

من المطبخ الاسيوي| طريقة عمل نودلز الكوسة بالخضار

فراشة الأوبرا.. معلومات لا تعرفها عن أشهر راقصة بالية في الوطن العربي|صور

غير النوم الغلط .. أسباب غير متوقعة لـ آلام الرقبة

فيديو

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

فكرت أتخلص من حياتى ومش بحب طفولتي.. تصريحات نارية لـ الفنانة دوللي شاهين

مقطع فيديو لطفلة مراهقة من ولاية فلوريدا تهاجم سمكة قرش.. ماذا حدث؟

اطلقت بعد 3 شهور.. حورية فرغلي تروي قصتها مع زوجها الوحيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ