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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

امتحانات الثانوية العامة.. تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط لجان الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس التي يعقد بها لجان إمتحانات الثانوية العامة لتوفير بيئة صحية لأبنائنا الطلاب لتأدية الإمتحانات في جو هادئ، تزامناً مع إنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها غداً للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023 .

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة حملات نظافة ورفع الإشغالات بالشوارع بمحيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام، ومراجعة وصيانه أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها والتأكد من تغطيه بالوعات الصرف لمنع وقوع أي حوادث لضمان سلامة الطلاب.

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أصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ضرورة التأكد من إشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء وتوفير طفايات الحريق وغسل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة الدوريه لدورات المياه بصورة مستمرة والتأكد من جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين وذلك قبل بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 .

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