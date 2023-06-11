عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رفع الجلسة العامة للنواب إلى الغد لاستكمال مناقشة الموازنة الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي شهدت مناقشة تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية.

ويستكمل المجلس، غدا الأثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وخلال الجلسة أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا توجد بنود في الموازنة العامة للدولة لمخصصات مالية لصالح المقرمشات والشيبسي.

توضيح الوزير، جاء ردا على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب، قائلا: هل بالفعل هناك مخصصات مالية لصالح المقرمشات والشيبسي في الموازنة العامة للدولة لأنها نقطة لفتت انتباهي؟".

وقال الوزير: لم نخصص أي بنود في الموازنة العامة للدولة، قائلا: نحن طالبنا بفرض ضريبة على المقرمشات والشيبسي، إلا أن مجلس النواب رفضها.

وتابع وزير المالية: خلال الفترة الماضية كنا مع لجنة الخطة والموازنة وناقشنا مقترحات عديدة قدمت لنا وإضافات ومنفتحين على أى مقترحات، وبعض المقترحات تناقشنا فيها مع لجنة الخطة والموازنة، ومنها أن نزود 1.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، ونصف مليار للمستشفيات والمعاهد التعليمية واستجبنا، وأن نزود المدرسين بمقدار نصف مليار جنيه خاصة لمراحل المدارس الابتدائية والصفوف الأولى، ووافقنا على ذلك، وكذلك طلب دعم موازنات المستشفيات الجامعية لشراء السلع والخدمات بـ 2.5 مليار جنيه ووافقنا، بالإضافة إلى مبلغ 10 مليون لدعم التنمية المحلية، والتخطيط تلقت مقترحات بمبالغ كبيرة.

النواب مجلس النواب رئيس مجلس النواب الجلسة العامة الموازنة مشروع الموازنة خطه التنميه خطة التنمية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن عن طقس الساعات المقبلة

وزير المالية: لا توجد في الموازنة مخصصات للمقرمشات والشيبسي

هبوط كبير.. تراجع سعر الزيت والسكر والأرز | تفاصيل

480 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جمعتها علاقة عاطفية بالميكانيكي والطالب.. فتاة صغيرة تتعرض للابتزاز بمقاطع إباحية

مفاجأة.. تقارير تكشف عن بيع مصطفى فتحي نهائيا لهذا النادي

الفراخ تتراجع مجددا.. سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد 11-6-2023

6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

بعد ما قلب السوشيال ميديا واتقبض عليه.. عودة التيك توكر إبراهيم مالك

لجنة حقوق الإنسان تكرم جورج إسحق وتؤكد: الحصول على المعلومات حق للجميع

روسيا تكشف تفاصيل محاولة أوكرانية لاستهداف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود

بوابة دولية لأفريقيا.. جولة غير مسبوقة للرئيس السيسي إلى 3 دول بالقارة السمراء

إصابة 19 جنديا إسرائيليا في حادث انقلاب حافلة بصحراء النقب

لو عايز تسافر.. مواعيد و أسعار قطارات عيد الأضحى 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاق النجوم.. تامر عاشور يكتب كلمة النهاية.. وبشرى تعلن عن انفصالها في هدوء

من المطبخ الاسيوي| طريقة عمل نودلز الكوسة بالخضار

فراشة الأوبرا.. معلومات لا تعرفها عن أشهر راقصة بالية في الوطن العربي|صور

غير النوم الغلط .. أسباب غير متوقعة لـ آلام الرقبة

فيديو

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

فكرت أتخلص من حياتى ومش بحب طفولتي.. تصريحات نارية لـ الفنانة دوللي شاهين

مقطع فيديو لطفلة مراهقة من ولاية فلوريدا تهاجم سمكة قرش.. ماذا حدث؟

اطلقت بعد 3 شهور.. حورية فرغلي تروي قصتها مع زوجها الوحيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ