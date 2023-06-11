مفاجأة من العيار الثقيل.. سامسونج تطور ChatGPT الخاص بها

وفقًا لتقرير، بدأت شركة Samsung Electronics في تطوير نموذج لغة كبير خاص بها (LLM) للاستخدام الداخلي، عقب تسريب بيانات داخلية للشركة. يقود المشروع فريق بحث Samsung، وتم تخصيص موارد كبيرة لهذا المشروع من حيث العمالة والموارد.

وقد تم تخصيص جميع موارد وحدات معالجة الرسومات (GPU) المتاحة لتطوير نموذج اللغة الكبير LLM الذي يعد جزءًا أساسيًا في تدريب هذه النماذج. وتهدف Samsung إلى الانتهاء من الإصدار الأولي من LLM خلال فترة شهرين.

تركز Samsung LLM الخاص بها بشكل رئيسي على ملخص الوثائق، وتطوير البرمجيات وترجمة اللغات. وفي حين لم تقرر الشركة بعد إتاحة الحلول الذكية للجمهور العام، فإن استخدامها الداخلي يعتبر أولوية. وأدى الاعتماد السابق على حلول الذكاء الاصطناعي التي تنتجها الطرف الثالث، بما في ذلك ChatGPT، إلى تسريب البيانات الداخلية بشكل غير مرغوب فيه، مما دفع Samsung إلى منع استخدام مثل هذه الحلول الخارجية والبدء في إنشاء تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

تؤمن Samsung بأن نشر حلول الذكاء الاصطناعي القائمة على تقنية LLM يمكن أن يقلل بشكل كبير من الوقت المطلوب لتطوير البرمجيات وتصميم شرائح النواة. وعلى الرغم من أن Samsung استكشفت شراكات مع شركات بارزة مثل Google وMicrosoft وNaver وOpenAI، إلا أن القرار تم اتخاذه في اجتماع إداري على مستوى عالٍ، بما في ذلك وجود Lee Jae-yong، لتطوير حلول AI داخلية.

تقوم العديد من الشركات الكورية الجنوبية، بما في ذلك Kakao وLG وNaver وSKT، بتطوير حلول AI الخاصة بها التي تعتمد على تقنية LLM، مثل KoGPT وExaOne وHyperCloverX وA-Dot. تتميز هذه الحلول بقدرات رسم وكتابة تشبه الإنسان. ومع ذلك، تظل التحديات المتعلقة بدقة البيانات وخصوصية المعلومات عقبات كبيرة يجب معالجتها في عملية التطوير الجارية.