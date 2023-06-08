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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 12 ألف جنيه.. أفضل العروض على موبايلات سامسونج ونوكيا

خصم 12 ألف جنيه..أفضل
خصم 12 ألف جنيه..أفضل العروض على موبايلات سامسونج ونوكيا

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج  Samsung Galaxy S22 Ultra موقع أمازون الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 400 دولار أمريكي (أي ما يعادل 12440 جنيه مصري ) ، ليصل سعره بعد الخصم إلى 900 دولار أمريكي.

خصم 12 ألف جنيه..أفضل العروض على موبايلات سامسونج ونوكيا

كما أنه من أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف نوكيا Nokia C12 موقع أمازون الهند ، ليصل سعره  بعد الخصم إلى 6499 روبية هندية (أي ما يعادل 2400 جنيه مصري تقريبا).

خصم 12 ألف جنيه..أفضل العروض على موبايلات سامسونج ونوكيا

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S22 Ultra
 

جاء يأتي هاتف سامسونج جالاكسي S22 الترا الجديد بشاشة Amoled قياسها 6.8 بوصة بدقة +QHD، بتردد 120 هرتز وسطوع أقصى 1750 nits. مغ غطاء خلفي من زجاج Gorilla Glass Victus+ الأقوى لمقاومة الخدوش والصدمات.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra كاميرا خلفية رباعية، كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرتين Telephoto بدقة 10 ميجابكسل توفران التقريب البصري حتى 10x، إلى جانب كاميرا بزواية فائقة الاتساع UltraWide بدقة 12 ميجابكسل. بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية بدقة 40 ميجابكسل.


يعمل سامسونج Galaxy S22 الترا بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Gen 1 الأقوى لعام 2022 أو معالج سامسونج Exynos 2200 المدمج به معالج رسوميات طورته الشركة بالتعاون مع AMD، مما يجعله من أفضل الهواتف الذكية من ناحية الأداء. ويأتي مقترنا برام 8 أو 12 جيجابايت، مع سعة تخزينية حتى 1 تيرابايت. 


يحمل هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra بطارية ضخمة بسعة 5000 ميللي أمبيرفي الساعة، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السلكي السريع بقوة 45 وات، مع دعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، بالإضافة لدعم الشحن اللاسلكي العكسي.

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مواصفات هاتف Nokia C12

 

جاء هاتف نوكيا  Nokia C12، بشاشة بقياس 6.3 بوصة، من نوع LCD، تبلغ بجودة عرض + HD.

ويعمل هاتف Nokia C12، بواسطة معالج Unisoc SC9863A1 من إنتاج شركة "يونيسوك" الصينية، بدقة تصنيع 28 نانومتر، بالإضافة إلى معالج رسوميات من نوع PowerVR IMG 8322 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، قابلة للزيادة ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

يقدم هاتف Nokia C12،  كاميرتين خلفيتين الرئيسية منهما تأتي  بدقة 8 ميجابكسل إلى جانب فلاش LED، ذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحتوي هاتف نوكيا الاقتصادي Nokia C12، على بطارية قوية تدوم طوال اليوم بسعة 3000 مللي أمبير في الساعة، التي تدعم الشحن بقوة 5 وات.

يتميز هاتف Nokia C12 بمميزات أخرى مثل أنه مصنوع من هيكل  مرن، و ضد السقوط بفضل طبقة الحماية ، كما أنه مقاوم للماء والغبار وفقا لمعيار IP52.

سامسونج Samsung Samsung Galaxy S22 Ultra Nokia C12 التخفيضات

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