متضيعش فلوسك على iPhone.. سامسونج تتفوق أول مرة على آبل |اعرف السبب

تخوض Apple وسامسونج Samsung حربًا شرسة للفوز بالهيمنة على سوق الهواتف الذكية. تتنافس الشركتان في الأسواق في جميع أنحاء العالم، وتسعي كل منهما لبيع المزيد من الهواتف وجذب المزيد من المستخدمين. ومع ذلك، تظهر دراسة حديثة وضعًا محرجًا لشركة آبل، حيث يبدو أن الأمريكيين يفضلون هواتف سامسونج على آبل. وفقًا للتقارير الأخيرة، يفضل الأمريكيون سامسونج أكثر من آبل. وفيما يلي التفاصيل .

كشفت دراسة جديدة من قبل Axios Harris Poll أن سامسونج تفوقت على آبل كأكثر العلامات التجارية شعبية بين الأمريكيين. أجريت الدراسة في مايو 2023، وسألت الأمريكيين عن تقييم علاماتهم التجارية المفضلة عبر مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الجودة والقيمة وخدمة العملاء.

حصلت سامسونج على درجة إجمالية تبلغ 84.6، في حين حصلت آبل على درجة إجمالية تبلغ 83.0. لأول مرة، تفوقت سامسونج على آبل في الاستطلاعات. في عام 2022، كانت آبل العلامة التجارية الرائدة، مع سامسونج في المرتبة الثانية. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن هذا لا يعني بالضرورة أن الأمريكيين يفضلون هواتف Samsung Galaxy على iPhone. تقدم سامسونج مجموعة أوسع من المنتجات من Apple.

تقدم الشركة كل شيء من الهواتف الذكية إلى التلفزيونات إلى أجهزة المنزل ، بينما تركز آبل بشكل رئيسي على الهواتف الذكية والكمبيوترات. وهذا يمنح سامسونج جاذبية أكبر للمستهلكين. على سبيل المثال، قد يكون شخصًا سعيدًا بتلفزيون سامسونج الخاص به أكثر عرضة لاختيار هاتف سامسونج عندما يكون جاهزًا للترقية.

بالطبع، تبقى الهواتف الذكية جزءًا رئيسيًا من أعمال سامسونج . ففرع Galaxy من الهواتف هو واحد من الأكثر شعبية في العالم. ولكن يجب الانتباه إلى أن شعبية سامسونج بشكل عام قد تكون بسبب مجموعتها الأوسع من المنتجات.