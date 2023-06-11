غدا.. انطلاق أول فوج حج بري من ميناء نويبع البحري

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء نويبع البحري لبدء موسم سفر الحج البرى، حيث من المنتظر توديع 4 آلاف حاج و105 باصات (تسعة أفواج)، خلال الفترة من 12 وحتى 20 يونيو، من خلال رحلات مكوكية للعبارتين “آيلة” و"سينا" (آيلة بحمولة 900 راكب / 22 باصا، وسينا بحمولة 600 راكب / 13 باصا).

وتم التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور لمتابعة خط سير الأتوبيسات وحل أي مشاكل خاصة بالأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن وتوجيهها إلى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الأتوبيسات، على أن يتم تفويج الأتوبيسات للميناء طبقا لأولوية الوصول وطاقة العبارات.

كما تم التأكيد على شركات السياحة والتوكيل الملاحي بتواجد 2 سائق لكل باص، وأن تكون رخصة السائق سارية المفعول قبل الوصول بمدة كافية، وكذا رخص الباص، والالتزام بتوكيل رسمي موثق بالشهر العقاري، وتصريح السفر سارٍ لأكثر من 30 يوما، والالتزام بمواعيد الحجز (سفر / عودة) مع التزام كل باص بإحضار استمارة 126 جمارك قبل الوصول للميناء، والتزام كل حاج بتواجد جواز السفر بداخله التذكرة شاملة بيانات الحاج وتاريخ السفر والوصول دون مخالفة لتسهيل سرعة الإجراءات.

ورفع درجة الاستعداد بالحجر الصحي بالميناء مع توفير جميع أدوية الطوارئ والمصل الخاص بتطعيم الحجاج، والالتزام بتواجد 2 سيارة إسعاف مجهزة داخل الميناء، و1 سيارة إسعاف مجهزة بقرية الحجاج لنقل الحالات الطارئة أو المشتبه بها للمستشفى، مع تواجد 5 أطباء متواجدين بصفة مستمرة فى رحلات الذهاب والعودة، وانتداب طاقم طبى بقرية الحجاج وتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحى فى حالة عدم وجود شهادات مع الحجاج بالتطعيم، ومنحه شهادة بذلك، وتوفير كراسي خاصة لذوى الاحتياجات وكبار السن.

وشدد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على فتح غرفة عمليات بالميناء لإدارة الموقف وتشغيل العبارات، والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أي مشاكل، وتواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج، وذلك بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لتيسير جميع الإجراءات وتذليل جميع العقبات والصعوبات وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لإنجاح موسم الحج بعد فترة التوقف السابقة لأحداث كورونا.

مع التأكيد على الالتزام بالأعداد المسموح بها على متن العبارات، وتبخير العبارات قبل المغادرة، وإنهاء اجراءات التفتيش البحري للتأكد من سلامة العبارات وصلاحيتها للإبحار، وتوافر جميع اشتراطات التأمين والسلامة البحرية، وتجهيز صالات السفر والوصول من “نظافة / تكييفات / إذاعة / شاشات / كاميرات”، بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات، مع توفير جميع الخدمات (كهرباء / مياه / كافيتريا / بنك.. إلخ)، وانتظام عمل محطة التحلية لرفع المياه بصفة مستمرة للصالات، وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين.