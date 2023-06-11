أخبار التكنولوجيا .. انخفاض هائل في أسعار هاتف آبل iPhone 13 .. كل ما تريد معرفته عن الواقع المعزز والافتراضي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
مزايا جبارة وسعر مفاجأة.. إنفينيكس تتألق من جديد بـ Infinix Note 30 5G
أعلنت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، رسميا، عن أن الهاتف الذكي Infinix Note 30 5G سيطرح للبيع في الهند يوم 14 يونيو الجاري، ويمتلك هاتف الشركة الجديد عددا من الميزات والخصائص الرائعة، كما يمتاز أحد طرازات "نوت 30" بأنه مزوّد بوظيفة روبوت الدردشة ChatGPT مدمجة.
جربه.. تطبيق قوى يحول تيليجرام إلى خدمة تخزين سحابي مجانا
مع تزايد كمية البيانات التي نستخدمها في حياتنا اليومية، أصبحت مساحة التخزين مصدر قلق دائم لكل من يستخدم الهواتف الذكية، ففي العصر الرقمي اليوم تزداد صعوبة إدارة احتياجات التخزين لدينا، وعلى الرغم من أن الهواتف الذكية الحديثة تأتي مع حلول تخزين كبيرة إلا أن هذه الأجهزة ليس لديها مساحة تخزين كافية تناسب الاحتياجات.
خصم 26% على جوال آبل iPhone 12 في السعودية
تقدم مواقع التجارة الإلكترونية باستمرار تخفيضات مذهلة على الهواتف الذكية، وخصومات رائعة على هواتف آبل الرائدة آيفون، مما يمنح العملاء فرصة لشراء هواتف باهظة الثمن بتكلفة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.
انخفاض هائل في أسعار هاتف آبل iPhone 13.. اعرف الثمن الجديد
حصل هاتف آبل الرائد iPhone 13 على تخفيض كبير في الأسعار، وتم إدراج هاتف 5G في منصة للتجارة الإلكترونية في الهند بأقل سعر، حيث سيتمكن المستهلكون المهتمون من شرائه الهاتف بسعر أقل.
عالم جديد تماما .. كل ما تريد معرفته عن الواقع المعزز والافتراضي
تعد تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز من التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها في العديد من المجالات الحيوية مثل الصناعة والتعليم والترفيه. ومع تزايد استخدام هذه التقنيات، بدأ البعض بالتساؤل عما إذا كانت هذه التقنيات ستؤدي إلى غرق الأفراد في الواقع الافتراضي والواقع المعزز بشكل دائم.