الحوار الوطني.. علي الدين هلال: الأصل الدستورى في عضوية البرلمان هو التفرغ

قال الدكتور على الدين هلال، مقرر المحور السياسي، أن الهدف من مناقشات الحوار الوطنى بشأن أعداد مجلسي النواب والشيوخ، ومسألة التفرغ هو رفع كفاءة السلطة التشريعية تقوم بدورها الفعال في الجمهورية الجديدة، وليس مسألة العدد من عدمه.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي"، وهي من ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني، وتناقش "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين".

وأكد على الدين هلال، أن الأصل الدستورى في عضوية مجلس النواب والشيوخ، هو التفرغ، وليس الاستثناء، مشيرًا إلى أن النائب يقوم بتمثيل نيابي وبالتالي تفرغه مهم، مؤكدا على أن التطوير في المؤسسات السياسية مع وجود المحليات من شأنه أن يحقق نقلة حقيقية في الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن القضية ليست قضية العدد في مجلسي النواب والشيوخ من الأساس، ولكن التمثيل السياسي الحقيقي بما لا يضر من تحقيق الكفاءة للسلطة التشريعية خاصة أن مع استمرار الزيادة للسكان سنكون أمام زيادة للاعضاء وهو أمر يحتاج للتروي.

