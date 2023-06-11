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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت .. قرار عاجل من السلطات بشأن فتح التأشيرات العائلية للوافدين

الكويت
الكويت

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ طلال الخالد، قرارًا باستحداث تأشيرة دخول إلى الكويت لممارسة أنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية.

وحسب صحيفة "الراي"، قالت مصادر، إن التوجه لفتح باب التأشيرات العائلية يأتي بعد استكمال عدد من الإجراءات الخاصة بآلية إصدار التأشيرات، والشروط المطلوبة لمن يتقدم بطلبها لجهة الراتب والوظيفة، فضلًا عن أنها ستكون محصورة بالأقارب من الدرجة الأولى فقط.

وأصدر الخالد قرارًا بإضافة بند جديد إلى المادة 4 من القرار الوزاري رقم 957/ 2019، نصت على استحداث نوع جديد من تأشيرات الدخول إلى الكويت، هي: سمة دخول لممارسة أنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية.

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وتصدر التأشيرة من الإدارة العامة لشؤون الإقامة بناء على الطلب المقدم من أحد الأندية الرياضية أو المؤسسات والهيئات والجمعيات الثقافية والاجتماعية المعتمدة في البلاد وفقًا للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

ووفقًا للقرار، تتيح التأشيرة لحاملها الإقامة الموقتة في البلاد لمدة 3 أشهر، ويجوز تجديدها بما لا يجاوز السنة من تاريخ الدخول وفقًا لحكم المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959.

واشادت المصادر بخطوة منح تأشيرات خاصة بالأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية لمدة 3 أشهر، والسماح بتمديدها وفق اللوائح والإجراءات لمدة لا تزيد على سنة، باعتبارها خطوة تسهم في تسهيل مختلف الفعاليات ذات العلاقة، فضلًا عن الانفتاح المطلوب لتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد.

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