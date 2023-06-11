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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 31 شخصا بنزلات معوية إثر تناول وجبات بأحد الأفراح بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 31 شخص بينهم اطفال بنزلات معوية اثر تناولهم وجبه طعام بأحد الافراح بقرية صان البحرية وتم نقل المصابين الي مستشفى الحسينية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الحسينية بإستقبال 31 شخص مصابين بنزلة معوية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر تناولهم وجبة طعام بأحد الافراح بقرية صان البحرية وتم نقل المصابين الي مستشفى الحسينية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

المصابين تحرير محضر مستشفى الحسينية محضر بالواقعة نزلة معوية

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