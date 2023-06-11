عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. مقتل جنديان تركيان في شمال العراق بانفجار عبوة ناسفة |تفاصيل

الجيش التركي
الجيش التركي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن جنديان تركيان لقي مصرعهما شمال العراق، جراء انفجار عبوة ناسفة.

وأوضحت الدفاع التركية في بيان رسمي، أن جنديان تركيان أصيبا اليوم شمال العراق، بسبب انفجار عبوة ناسفة تم زرعها في منطقة عمليات "المخلب - القفل" من قبل أعضاء حزب العمال الكردستاني. 

وأضافت الوزارة أنه تم نقل الجنديان إلى المستشفي سريعا إلا أنهما لقوا حتفهم ولم يصمدي بسبب الإصابات التي لحقت بهم.

وانطلقت عملية "المخلب - القفل" التركية شمال العراق في شهر أبريل من العام 2022، بهدف القضاء على المقاتلين التابعين لحزب العمل الكردستاني في المنطقة.

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

أنقرة تغرق.. تحذير عاجل من تركيا بشأن وقوع فيضانات قوية

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 5 في انفجار في مصنع للصواريخ والمتفجرات، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

ذكرت الوزارة  التركية إن انفجارا في مصنع للصواريخ والمتفجرات اليوم السبت أسفر عن مقتل خمسة عمال على الأقل.

وقع الانفجار فى حوالى الساعة 8:45 صباحا فى مجمع شركة الصناعات الميكانيكية والكيماوية المملوكة للدولة فى ضواحى العاصمة أنقرة.

العراق وزارة الدفاع التركية عبوة ناسفة حزب العمال الكردستاني انفجار عبوة ناسفة تركيا الجيش التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. قناة مغربية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي.. اعرف التردد

شر البلية| حقيقة وتفاصيل إذاعة مباراة الأهلي والوداد على قناة "حرامي سينما"

وفاة شقيق الفنان كريم أبو زيد

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلى والوداد بث مباشر اليوم في نهائي أفريقيا

الأمن المغربي يتدخل| الأهلي يتعرض لمضايقات من جماهير الوداد قبل نهائي إفريقيا

مفاجأة.. تقارير تكشف عن بيع مصطفى فتحي نهائيا لهذا النادي

هبوط كبير.. تراجع سعر الزيت والسكر والأرز | تفاصيل

6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

أنقرة تغرق.. تحذير عاجل من تركيا بشأن وقوع فيضانات قوية

حفيظة غاية أركان.. ماذا تعرف عن سيدة الاقتصاد الأولى في تركيا

تركيا.. وزارة الدفاع تفتح تحقيقًا في حادث انفجار مصنع قذائف صاروخية بأنقرة

تعزيز العلاقات.. رئيس الإمارات يصل تركيا في زيارة عمل

تفاصيل انفجار مصنع متفجرات وصواريخ في تركيا

ترشيحاتنا

الأسعار بتنزل .. أحدث موبايل S23 بـ 3000 جنيه فقط

التعاون الدولي| 9 سنوات من الإنجازات.. وطفرة في تمويل المشروعات القومية

المكرونة بـ 8 والزيت بـ 35.. تراجع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

القائمة الكاملة لـ أسعار سيتروين الجديدة فى مصر

شاهد| مناوشات بين جماهير الأهلي والوداد قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

سقوط روسي.. الجيش الأوكراني يعلن عن انتصار كبير في دونيتسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كشفها عن سبب طلقها الصادم.. اطلالات مثيرة لـ حورية فرغلى

لحظة بلحظة| شاهد.. مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

بدون زوجها.. ميرنا نور تثير الجدل فى أول ظهور لها بعد زفافها

دبسهم في فاتورة المطعم.. عائلة تقاضي عريس ابنتهم

فيديو

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

مبادرة الرئيس.. خطوات الخضوع للكشف المبكر عن الأورام السرطانية مجانا

عاصفة جديدة تضرب البلاد في هذا موعدها.. واستقرار طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ