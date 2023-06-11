عاجل.. مقتل جنديان تركيان في شمال العراق بانفجار عبوة ناسفة |تفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن جنديان تركيان لقي مصرعهما شمال العراق، جراء انفجار عبوة ناسفة.

وأوضحت الدفاع التركية في بيان رسمي، أن جنديان تركيان أصيبا اليوم شمال العراق، بسبب انفجار عبوة ناسفة تم زرعها في منطقة عمليات "المخلب - القفل" من قبل أعضاء حزب العمال الكردستاني.

وأضافت الوزارة أنه تم نقل الجنديان إلى المستشفي سريعا إلا أنهما لقوا حتفهم ولم يصمدي بسبب الإصابات التي لحقت بهم.

وانطلقت عملية "المخلب - القفل" التركية شمال العراق في شهر أبريل من العام 2022، بهدف القضاء على المقاتلين التابعين لحزب العمل الكردستاني في المنطقة.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 5 في انفجار في مصنع للصواريخ والمتفجرات، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

ذكرت الوزارة التركية إن انفجارا في مصنع للصواريخ والمتفجرات اليوم السبت أسفر عن مقتل خمسة عمال على الأقل.

وقع الانفجار فى حوالى الساعة 8:45 صباحا فى مجمع شركة الصناعات الميكانيكية والكيماوية المملوكة للدولة فى ضواحى العاصمة أنقرة.