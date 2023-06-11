عاجل .. تشكيل الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام الوداد المغربي، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن منافسات إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد مركب محمد الخامس.

وشهد تشكيل الأهلي تغيير وحيد فقط عن مباراة الذهاب، ألا وهو عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى بدلا من مصطفى شوبير.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني - علي معلول

خط الوسط: ديانج - مروان عطية - حمدي فتحي

خط الهجوم: حسين الشحات- بيرسي تاو- محمود كهربا

وكان الأهلي قد فاز على نظيره الوداد في لقاء الذهاب، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما، على استاد القاهرة الدولي.