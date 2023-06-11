عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ البحر الأحمر عن اللنش المحترق: من المراكب المتميزة المملوكة لإحدى الشركات

حريق
حريق

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل حريق لنش بالبحر الأحمر، مؤكداً أن المحافظة تلقت النبأ فور وقوع الحريق في الساعة السابعة والنصف صباحا.

txt

محافظ البحر الأحمر يكشف حقيقة وجود أسراب من أسماك القرش

وأضاف عمرو حنفي، في مداخلة لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر شاشة “أون”، أن المؤكد وفقاً لشهود العيان وليس الجهات المختصة أن الحريق بدأ من غرفة الماكينات وعلى بعد 22 كليو مترا من الشاطئ وأن المركب طولها 32 مترا بعرض 7 أمتار وأنها من المراكب المتميزة  المملوكة لإحدى الشركات التي حصلت على جوائز عديدة ومتسقة مع المواصفات وهي معروفة ورخصتها مجددة منذ شهر، وأجرت صيانة  كاملة ومزودة بأجهزة الدفاع المدني وهو أحد  شروط الحصول على الرخصة".


وتابع:"هناك أسباب أخرى قد تسبب الحوادث مثل سرعة الرياح وسرعة المركب وأحيانا لا يتم التحكم  فيها".


وواصل: "المراكب  تكون مستأجرة من الشركات وهي حاصلة في وقت سابق  على عدة جوائز وهي من ضمن المراكب التي أجرت صيانات  بالكامل ويتم تأجيرها طبقاً للجروب السياحي".


وحول وجود قوارب إنقاذ، قال: "شروط السلامة  ليس شرطاً  أن يرافقها  قوارب إنقاذ  وتقتصر فقط على المراكب  التي بوسعها  تنتقل بين الدول  ولكن مركب الحادث متوسطة الحجم طولها 32 متراً وعرضها 7 أمتار".


 

البحر الأحمر عمرو حنفى لنش البحر الأحمر اخبار التوك شو أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شر البلية| حقيقة وتفاصيل إذاعة مباراة الأهلي والوداد على قناة "حرامي سينما"

عاجل .. تشكيل الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. قناة مغربية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي.. اعرف التردد

شاهد مباراة الاهلى والوداد بث مباشر الآن 0-1 في نهائي أبطال أفريقيا

3 مفاجأت سارة للأهلي قبل مباراة الوداد.. يكشفها كبير مشجعي الزمالك |تقرير

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر الآن فى نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. تقارير تكشف عن بيع مصطفى فتحي نهائيا لهذا النادي

6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

نبحث عن 3 مفقودين .. محافظ البحر الأحمر: اللانش المحترق حصل على ترخيص منذ شهر

ترشيحاتنا

تقدم سريع.. الجيش الأوكراني يعلن عن ثالث انتصاراته ضد روسيا

من أجل سايبرتراك .. تسلا تنتج بطارية الـ 4680 خلية في كاليفورنيا

العجز دافع لتطور الكتابة| رحل اليوم.. نص كلمة حمدي أبو جليل بعد فوزه بجائزة نجيب محفوظ

نهائي أبطال أفريقيا.. الأهلي يتأخر بهدف أمام الوداد المغربي في الشوط الأول

محافظ البحر الأحمر عن اللنش المحترق: من المراكب المتميزة المملوكة لإحدى الشركات

عواقب مدمرة.. مفاجأة مدوية بشأن استعداد حلف الناتو لدخول الحرب في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمذاق شهي ومميز.. طريقة عمل المقلوبة بالدجاج

بإطلالة ملفتة.. هند صبرى تخطف الأنظار من باريس

أعرض وأسباب تكيسات المبيض لدى النساء

شاهد.. مقعد طائرة من طابقين يثير صدمة الركاب

فيديو

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

مبادرة الرئيس.. خطوات الخضوع للكشف المبكر عن الأورام السرطانية مجانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ