محافظ البحر الأحمر عن اللنش المحترق: من المراكب المتميزة المملوكة لإحدى الشركات

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل حريق لنش بالبحر الأحمر، مؤكداً أن المحافظة تلقت النبأ فور وقوع الحريق في الساعة السابعة والنصف صباحا.

وأضاف عمرو حنفي، في مداخلة لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر شاشة “أون”، أن المؤكد وفقاً لشهود العيان وليس الجهات المختصة أن الحريق بدأ من غرفة الماكينات وعلى بعد 22 كليو مترا من الشاطئ وأن المركب طولها 32 مترا بعرض 7 أمتار وأنها من المراكب المتميزة المملوكة لإحدى الشركات التي حصلت على جوائز عديدة ومتسقة مع المواصفات وهي معروفة ورخصتها مجددة منذ شهر، وأجرت صيانة كاملة ومزودة بأجهزة الدفاع المدني وهو أحد شروط الحصول على الرخصة".



وتابع:"هناك أسباب أخرى قد تسبب الحوادث مثل سرعة الرياح وسرعة المركب وأحيانا لا يتم التحكم فيها".



وواصل: "المراكب تكون مستأجرة من الشركات وهي حاصلة في وقت سابق على عدة جوائز وهي من ضمن المراكب التي أجرت صيانات بالكامل ويتم تأجيرها طبقاً للجروب السياحي".



وحول وجود قوارب إنقاذ، قال: "شروط السلامة ليس شرطاً أن يرافقها قوارب إنقاذ وتقتصر فقط على المراكب التي بوسعها تنتقل بين الدول ولكن مركب الحادث متوسطة الحجم طولها 32 متراً وعرضها 7 أمتار".



