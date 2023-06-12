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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبراج تشعر بالإهمال العاطفي طوال الوقت.. هل انت منهم؟

أبراج تشعر بالإهمال
أبراج تشعر بالإهمال العاطفي طوال الوقت.

يشعر بعض الأشخاص بالإهمال الشديد في العلاقة، لا يسمح لهم شريكهم بالشعور بالحب والعناية ، وبدلاً من ذلك ، يشعرون بالإهمال والتجاهل والحرمان من الحب، إنهم يشعرون بالإهمال في العلاقة طوال الوقت ولكنهم يشككون أيضًا في ترك شريكهم في مثل هذه العلاقة. 

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الأبراج التي تشعر بالإهمال العاطفي 
-برج الجوزاء
إنهم يزدهرون بالمحادثات والتحفيز العاطفي، عندما يشعرون بالإهمال عاطفيًا ، فقد يصبحون مضطربين ويسعون إلى التحقق من الصحة والتواصل في مكان آخر، قد يشعرون بعدم التقدير ويصارعون مشاعر الانفصال العاطفي.
-برج السرطان
إنها علامة عاطفية وحساسة للغاية،  إنهم يتوقون إلى الاتصال العاطفي والأمن، عندما يشعرون بالإهمال أو عدم الدعم ، يمكن أن يتأذوا بسهولة وينسحبون إلى غلافهم الواقي ، ويشعرون بأنهم غير محبوبين ومهملين عاطفيًا.
-برج العذراء
وهم معروفون باهتمامهم بالتفاصيل وتفانيهم للآخرين ومع ذلك ، يمكن أن يشعروا أيضًا بالإهمال عندما لا يتم تلبية احتياجاتهم العاطفية، قد يستوعبون مشاعرهم وينتقدون أنفسهم بشكل مفرط ، مما يؤدي إلى الشعور بالإهمال العاطفي.
-برج الدلو
الحوت هو علامة عطوفة وعاطفية تسعى إلى العمق العاطفي في العلاقات، عندما يشعرون بالإهمال العاطفي ، قد يتراجعون إلى عالمهم الداخلي ويغمرهم مشاعر الحزن والعزلة.
المصدر: timesofindia

 

 

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