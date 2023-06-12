أبراج تشعر بالإهمال العاطفي طوال الوقت.. هل انت منهم؟

يشعر بعض الأشخاص بالإهمال الشديد في العلاقة، لا يسمح لهم شريكهم بالشعور بالحب والعناية ، وبدلاً من ذلك ، يشعرون بالإهمال والتجاهل والحرمان من الحب، إنهم يشعرون بالإهمال في العلاقة طوال الوقت ولكنهم يشككون أيضًا في ترك شريكهم في مثل هذه العلاقة.



الأبراج التي تشعر بالإهمال العاطفي

-برج الجوزاء

إنهم يزدهرون بالمحادثات والتحفيز العاطفي، عندما يشعرون بالإهمال عاطفيًا ، فقد يصبحون مضطربين ويسعون إلى التحقق من الصحة والتواصل في مكان آخر، قد يشعرون بعدم التقدير ويصارعون مشاعر الانفصال العاطفي.

-برج السرطان

إنها علامة عاطفية وحساسة للغاية، إنهم يتوقون إلى الاتصال العاطفي والأمن، عندما يشعرون بالإهمال أو عدم الدعم ، يمكن أن يتأذوا بسهولة وينسحبون إلى غلافهم الواقي ، ويشعرون بأنهم غير محبوبين ومهملين عاطفيًا.

-برج العذراء

وهم معروفون باهتمامهم بالتفاصيل وتفانيهم للآخرين ومع ذلك ، يمكن أن يشعروا أيضًا بالإهمال عندما لا يتم تلبية احتياجاتهم العاطفية، قد يستوعبون مشاعرهم وينتقدون أنفسهم بشكل مفرط ، مما يؤدي إلى الشعور بالإهمال العاطفي.

-برج الدلو

الحوت هو علامة عطوفة وعاطفية تسعى إلى العمق العاطفي في العلاقات، عندما يشعرون بالإهمال العاطفي ، قد يتراجعون إلى عالمهم الداخلي ويغمرهم مشاعر الحزن والعزلة.

المصدر: timesofindia