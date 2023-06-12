بأسلوب محمد رمضان.. كهربا يحتفل علي طريقته الخاصة بدوري أبطال أفريقيا

احتفل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، بتتويج النادي الأهلي ببطولة دوري ابطال افريقيا بعد تعادله 1 / 1 أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اياب نهائى دوري أبطال إفريقيا.

ونشر كهربا فيديوهات الاحتفال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر كهربا في الفيديو وهو يقلد الفنان محمد رمضان، ويغني أغنية “نمبر وان”، من داخل غرفة الملابس لفريق النادي الأهلي.

وظهر كهربا في فيديو أخر من داخل الملعب، وتحدث فيه قائلًا: “أنا البابا يلا”.

وتوج الأهلي بالبطولة رقم 11 فى تاريخه بمجموع المباراتين حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب فى القاهرة 2 / 1 وتعادل في الإياب بالمغرب 1 / 1 ليفوز 3 / 2 بمجموع المباراتين ليستعيد بطولته المفضلة بعد أن فاز بها الوداد النسخة الماضية على حساب الأهلي.

وانضم النادى الأهلى إلى قائمة المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023، ليصبح الفريق رقم 6 المتأهل للبطولة، بفوزه بلقب دورى أبطال أفريقيا مساء الأحد على حساب الوداد المغربى، ورفع رصيده إلى 11 لقب في البطولة.