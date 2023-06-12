أحمد المسلماني: العلاقات المصرية العراقية نشطت بشكل غير مسبوق

تحدث الاعلامي أحمد المسلماني، عن العلاقات بين مصر والعراق، خلال الفترة الحالية، قائلا: نشهد الآن أقوى مستوى لـ العلاقات المصرية العراقية منذ عقود.

وأضاف أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، ان الرئيس السيسي استقبل كل قادة العراق المتعاقبين، وذلك منذ توليه حكم البلاد، منوها بأن العلاقات بين البلدين تقوم على آلية ثنائية .

واسترسل: هناك أيضا آلية ثلاثية بين مصر وبغداد وعمان، وأيضا آلية الجامعة العربية والتعاون الاسلامي، منوها بأن الآليات الثنائية والثلاثية نشطوا على نحو غير مسبوق.

وشدد على أن الرؤية الوطنية للدولة العراقية تشبه الرؤية الوطنية لمصر، ولذلذك ينبغي البناء على هذا الاساس.