أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الرئيس السيسي يهنئ الأهلي ببطولة إفريقيا

أخبار مصر.. هنأ الرئيس السيسي النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الرئيس السيسي يهنئ الأهلي ببطولة أفريقيا

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ماكرون يمنح الفريق أول محمد زكى وسام جوقة الشرف الفرنسى من طبقة "قائد"

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا والتى استغرقت عدة أيام.

الصحة: توزيع الحقائب وتقديم التوعية الصحية لـ 845 حاجا في مطار القاهرة الدولي

أعلنت وزراة الصحة والسكان، تقديم التوعية الصحية لـ 845 مسافرًا من الحجاج المتوجهين لأداء مناسك الحج، موسم 2023 مـ و 1444 هــ، وذلك خلال اليوم الأول لتواجد فرق التواصل المجتمعي، لرفع الوعي الصحي للحجاج، في الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيدة انتصار السيسي تتصل بـ منة الله عماد الأولى على إعدادية كفرالشيخ.. تفاصيل

وتابعت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، سعدت بحديثي مع ابنتي منة الله عماد صاحبة المركز الأولى على المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ.

مصر للطيران تتوسع في شبكتها الجوية .. افتتاح خطين جديدين إلى مانشستر ودلهي

أعلنت مصر للطيران _الناقل الوطني المصري وعضو تحالف ستار العالمي، عن تشغيل أحدث خطوطها الجوية إلي كل من مانشستر بانجلترا اعتبارًا من يوليو القادم

كبار رجال الدولة والوزراء في عزاء والدة مصطفى مدبولي

حرص كل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ، النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، وطار ق الملا وزير البترول ، اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



وداعا فراشة الأوبرا.. القومي للمرأة ينعى ماجدة صالح أول راقصة باليه مصرية

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الحزن والأسى الدكتورة ماجدة صالح أول راقصة باليه مصرية ، ومديرة دار الأوبرا الأسبق وعميدة المعهد العالى للباليه ، والتى وافتها المنية صباح اليوم .

بمعلومات بسيطة ..ماذا يعنى التحول الرقمى..سين وجيم ؟

يعتبر التحول الرقمى من أهم ملفات الدولة المصرية لمواكبة التطور العالمى واتخاذ التكنولوجيا ذراع أساسى فى جميع مناحى الحياة .

خالد البلشي يطالب برفع الحجب عن المواقع.. ويقدم 9 مقترحات للحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنه تم إخطاره بحجب موقعين جديدين قبل بداية مشاركته في جلسة حرية تداول المعلومات في تناقض واضح يعكس المناخ الذي يحكم عملنا كصحفيين، على حد قوله.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



انجازات 9 سنوات.. وزير الكهرباء: استراتيجية للهيدروجين الأخضر لإعادة الإعمار والتنمية

كرم المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال إهدائه درع الهيئة خلال الندوة التى نظمتها عن انجازات قطاع الكهربا ء فى مصر على مدار الـ 9 سنوات الماضية.

رئيس الوطنية للصحافة: طفرة غير مسبوقة بملف الكهرباء منذ تولي الرئيس السيسي مسئولية البلاد

استضافت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في ندوة حوارية موسعة، تناولت عددا من الموضوعات المتعلقة بملف الكهرباء والطاقة المتجددة

عاصفة ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للاقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى تأثر البلاد بحالة سريعة من التقلبات الجوية، بعد غد الثلاثاء الموافق ١٣ يونيو.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



فتح أسواق خارجية جديدة لصادرات الموالح والبصل.. في هذه الدول

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، أنه كانت هناك مفاوضات منذ عام 2019 لفتح أسواق الفلبين أمام الموالح المصرية، وهو عملية فنية معقدة تتم بين الحجر الزراعي المصري والحجر الزراعى فى الدولة التى نرغب فى فتحها.

وزير الاتصالات يغادر إلى فرنسا للمشاركة في أعمال مؤتمر فيفا تكنولوجي VivaTech

غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاهرة متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة لمدة ثلاثة أيام للمشاركة نيابة عن رئيس الجمهورية

قائد القوات البحرية: انضمام الفرقاطة القهار ستضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية

قال الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية أن الفرقاطة القهار ستضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية كقوة تحقق الأمن البحرى والإستقرار فى المنطقة.

وكالة فيتش الأمريكية: قطاع الاتصالات المصري يوفر مجالا كبيرا للنمو المتوازن

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير "وكالة فيتش" بشأن توقعات قطاع الاتصالات المصري خلال العقد المقبل

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2023.. الخميس المقبل

ينتظر الكثير من المواطنين موعد صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة من معاش تكافل و كرامة عن شهر يونيو 2023.

10 معلومات عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.. إنفوجراف

نفذت وزارة النقل مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والذي يعد أحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفترة الأخيرة بهدف لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

لو عايز تسافر.. مواعيد و أسعار قطارات عيد الأضحى 2023

يسعي كثير من المواطنين إلي معرفة موعد حجز القطارات خلال اجازة عيد الأضحى المبارك خاصة بعد ان أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن بدء حجز تذاكر السفر .

المستشار فوزي ردا على نقيب الصحفيين: الحجب قد يكون فنيا وليس سياسيا

رحب المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المصري باسم مجلس أمناء الحوار، بالسفراء والدبلوماسين وومثلي السفارات والقنصليات والدبلوماسيات العاملة على أرض مصر، والمنسق المقيم للأمم المتحدة والسفير الهولندي لحضورهم جلسة حرية تداول المعلومات بالحوار الوطني.