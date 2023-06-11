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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عاصفة ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

حالة طقس اليوم في
حالة طقس اليوم في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية،  صورا للاقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى تأثر البلاد بحالة سريعة من التقلبات الجوية، بعد غد الثلاثاء الموافق ١٣ يونيو.

بحسب توقعات هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس، من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي بقيم ضغطيه منخفضة يعمل على دفع كتله هوائية صحراويه تؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة علي أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس، نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربه على بعض المناطق وتؤدي الي تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على شمال الصعيد والصحراء الغربية علي فترات متقطعه. 

يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية احيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه اعتبارا من الطقس يوم الثلاثاء، سوف يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح سوف يستمر على البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري، يوم الجمعة القادمة، ولكن تكون ذروته الثلاثاء، يصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس اعتبارا من غدا الاثنين، بداية التقلبات الجوية بارتفاع تدريجي ملموس في درجات الحرارة على مختلف محافظات الجمهورية.

ويشهد حالة الطقس غدا، نشاط خفيف للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة،  ويكون هناك فرص أمطار خفيفة يوم الاثنين على مناطق من السواحل الغربية للبلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 33 إلى 35 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 27 إلى 29 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 36 إلى 39 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 35 إلى 41 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 39 إلى 44 درجة.

وعن حالة الطقس، يظل حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدل الحرارة نسبيا على كافة الأنحاء.
 

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