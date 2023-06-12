أهالي شارع اللبيني بالهرم يطالبون بعمل مطب صناعي

أرسل القارئ السيد أحمد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع “صدى البلد”، متضررا من عدم وجود مطبات صناعية مما يتسبب في حوادث.

وقال في استغاثته: “نعاني نحن سكان شارع اللبيني بالهرم من السيارات المسرعة القادمة من نفق الهرم.. اتجاه خارج من النفق والداخل النفق أمام البنك الأهلي مما يتسبب يوميا في حادث واليوم توفي احد الشباب بسبب سيارة مسرعة”.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية بعمل مطبات صناعية عند نفق اللبيني هرم.

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