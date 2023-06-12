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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي شارع اللبيني بالهرم يطالبون بعمل مطب صناعي

صورة أرشفة
صورة أرشفة

أرسل القارئ السيد أحمد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع “صدى البلد”، متضررا من عدم وجود مطبات صناعية مما يتسبب في حوادث.

وقال في استغاثته: “نعاني نحن سكان شارع اللبيني بالهرم من السيارات المسرعة القادمة من نفق الهرم.. اتجاه خارج من النفق والداخل النفق أمام البنك الأهلي مما يتسبب يوميا  في حادث واليوم توفي احد الشباب بسبب سيارة مسرعة”.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية بعمل مطبات صناعية عند نفق اللبيني هرم.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

البنك الاهلي حدوث كارثة إنسانية عمل مطبات صناعية والقيادة السياسية موقع صدى البلد الإخباري

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