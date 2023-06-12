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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

النادي الأهلي
النادي الأهلي

توجه الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بطلب عاجل إلي النادي الأهلي، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، بعدما فاز بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب أمام الوداد المغربي بنتيجة 3-2.

وطلبت الصفحة الرسمية لـ “كاف”، أن تقوم الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، بإضافة النجمة الأفريقية رقم الحادية عشرة، مع شعار النادي الأهلي، وذلك عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11.

وكتبت الصفحة الرسمية لـ “كاف” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عزيزي مدير حساب الأهلي، نجدد الطلب، برجاء الاطلاع على الصورة المرفقة وإرسال شعار محدث. مع فائق الاحترام والتقدير”.

ويحصل النادي الأهلي على 4 ملايين دولار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مكافأة الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا.

فيما يحصل الوداد المغربي على 2.5 مليون دولار، بعد احتلاله مركز الوصافة لبطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي.

وتوج الأهلى بالبطولة رقم 11 فى تاريخه بمجموع المباراتين حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب فى القاهرة 2 / 1  وتعادل فى الاياب بالمغرب 1 / 1 ليفوز 3 / 2 بمجموع المباراتين ليستعيد بطولته المفضلة بعد أن فاز بها الوداد النسخة الماضية على حساب الأهلي .

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