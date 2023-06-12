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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تداول أسئلة الدين على تيليجرام بعد توزيعها باللجان.. والتعليم تتحرك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد الآن جروبات الغش على تيليجرام تداولًا لصور قيل إنها تخص امتحان مادة التربية الدينية الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

جاء ذلك بعد توزيع أوراق أسئلة امتحان التربية الدينية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في تمام التاسعة صباحا.

وبمجرد نشر صور أسئلة امتحان مادة التربية الدينية على جروبات الغش بعد توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بدأت عملية تداول إجابات الامتحان لإتمام عملية الغش الالكتروني المعتادة في امتحانات الثانوية العامة 2023.

ومن جانبه يقوم الآن فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة لأسئلة امتحان التربية الدينية للتأكد من صحتها وتحديد مكان وهوية مصورها وناشرها من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم انه لن يتم التهاون مع مصوري امتحانات الثانوية العامة 2023 ومرسليها لجروبات الغش ، مشددا على انه سيتم تطبيق عقوبات القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأوضح المصدر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد نبه على أن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، مشددا على منع اصطحاب الموبايل للطلاب والملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

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