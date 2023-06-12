ضبط 1400 كيلو مواد غذائية مجهولة داخل أحد المصانع بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بالمرور على الأنشطة التجارية بدائرة الإدارة وتم تحرير المحضر رقم ٢٠١٦ لسنه ٢٠٢٣ جنح ثان العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود منتجات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٢٠ برميل ورق عنب زنه الواحد ٧٠ كيلو بإجمالي وزن ١٤٠٠ كيلو ورق عنب مجهول المصدر ( بدون بيانات) علي ذمة المحضر.

كما تم تحرير المحضر رقم ٤٨٦٥ لسنه ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري للبيع بازيد من السعر الرسمي للسجائر وتحرير المحضر رقم ٤٨٦٦ لسنه ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري للبيع بازيد من السعر الرسمي للسجائر.

وتم تحرير المحضر رقم ٤٧٦٧ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات.