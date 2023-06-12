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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنمية الصناعية: دعم القطاع الإنتاجي يتطلب التنسيق بين الجهات

صدى البلد

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة التي تتعامل على ملف الصناعات الغذائية هو الذي يخلق سيولة وانسيابية في دعم القطاعات الغذائية الإنتاجية،ً وأشار إلى فكرة توحيد توجهات الجهات المعنية بالملف الإنتاجي هو الفيصل وليس العمل على صياغة قوانين وقرارات جديدة.


وأضاف خلال مؤتمر غرفة الصناعات الغذائية اليوم الاثنين، أن التعقيد والتشابك بين الجهات ووجود قرارات تاريخية قديمة قد تؤثر على سير عملية التيسير على القطاعات يتطلب فقط عملية تنسيق بين 18 جهة مختلفة تعمل على ملف الصناعة، ونحن نحتاج فقط دعم المستثمرين للتركيز على العملية الإنتاجية دون التضييق عليه بقرارات كثيرة.

وقال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز شكل لجنة لتلقى شكاوي المستثمرين المتعلقة بمشكلات الحياد التنافسي ، واللجنة اتخذت عدة قرارات لضبط وتنظيم ملف الحياد التنافسي ، والدولة تدعم وفق آليات واضحة الحياد التنافسي من أجل خلق مناخ اقتصادي مناسب في البلاد

وأضاف  أن سياسة الحياد التنافسي تساعد في جذب الاستثمار الأجنبي وهو أحد أهم النصوص في وثيقة سياسية ملكية الدولة ، وهناك 4 محاور للحياد التنافسي نعمل عليها من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات في مصر.

التنمية الصناعية الحياد التنافسي الصناعات الغذائية الدكتور محمود ممتاز العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم

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